去日本旅行,扭蛋、夾公仔基本上是必去行程之一,可是近日在 X 上出現了有關扭蛋的討論,令熱愛去日本旅行的香港旅遊非常尷尬。有日本商鋪打開扭蛋機後發現,竟有人使用港幣5毫子,充當100日圓投入扭蛋機,並成功矇騙過關。



X@Youkaiyashiki 警告其他有扭蛋機的商鋪小心,有人使用港幣 5 毫子,假裝是100日圓投入扭蛋機中,以用超低的價格去扭蛋。其發現15個港幣5毫子,即損失1500日圓的收入,因此發文警世,小心不法之徒混水摸魚。

其實5毫子代表100日圓扭蛋並非首次出現,早在2018年就有日本商鋪在扭蛋機上貼有「Do not use this coin」、「HONG KONG 50CENTS」、「Very annoying」的警告字眼。由於100日元硬幣的重量為 4.8克、直徑 22.6毫米,而5毫子約5.84~5.85克、直徑23.5mm,尺寸非常接近的關係,因此有些舊款扭蛋機或分辨不出兩者差異,但價值就足足差約10倍。

切勿以身試法

雖然使用港幣5毫子不一定是香港人,但就算看到這個 Bug 也不要以身試法,以上的事件只是因為該扭蛋機屬於比較老舊的款式,而目前設置的新款扭蛋機、汽水機的精密程度比較高,都能夠輕易分辨出兩個硬幣,不應貪小便宜故意用5毫子放入任何扭蛋機內。