YouTube Premium新功能　每月可以分享X條無廣告影片畀非付費用戶

YouTube Premium 為訂閱用戶推出了一項全新測試功能，讓擁有 Premium 資格的會員每月可以分享最多十條無廣告影片給非付費用戶觀賞，讓更多人有機會體驗無中斷、無干擾的觀看享受。



這項功能目前正於阿根廷、巴西、加拿大、墨西哥、土耳其及英國等地區進行測試，預計未來可能擴展至更多市場。這個分享功能除了提升 Premium 用戶的權益外，也被視為 YouTube 推廣訂閱制服務的策略。

使用方式相當簡單。只要使用者開啟 YouTube App 並登入 Premium 賬號，在觀看影片的頁面中點選「分享」，接著便會出現「分享無廣告版本」的選項。選擇該選項後，可以複製連結傳送給朋友。收到連結的對方只需登入自己的 YouTube 賬戶，就能在 30 天內免廣告播放該影片。不過需要注意的是，這項優惠有次數與期限的限制。每條影片最多僅能被免廣告觀看 10 次，無論是由一人觀看多次或由多人觀看，都會共用這 10 次配額。

YouTube 表示，這項功能的目的在於讓更多非付費用戶能親身體驗 Premium 服務的價值。對於許多觀眾而言，廣告是最干擾觀看體驗的因素之一。透過這種形式的分享，YouTube 希望能吸引更多觀眾考慮升級成為付費會員。

不過，這項分享機制並不適用於所有影片內容。像是官方音樂影片、YouTube Originals 原創內容、短影音 Shorts、直播串流影片，甚至是電影與影集等類別皆無法使用該功能分享免廣告版本。此外，若用戶當月已使用完 10 次分享配額，或該影片已被觀看達 10 次無廣告次數，分享選項就會呈現灰色無法點選。

值得一提的是，即便同一條影片連結被分享給多位朋友，仍僅算作一個月度分享配額，因此 Premium 用戶可以自由分享給多位親友而不必擔心扣光十次額度。不過要特別注意，一旦影片被觀看 10 次之後，該連結即失效，即使在 30 天期限內也無法再進行無廣告播放。