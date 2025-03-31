法國環境與能源管理局（ADEME）近期發布了一份引發熱議的衣物清洗建議，主張多數日常服裝其實無需每次穿完就清洗。根據他們的數據，為了環保與延長衣物壽命，建議使用slow wash的方法，也就是儘量減少洗衣次數，更分別對不同衣服提供洗衣頻率的建議，像運動服甚至只需穿 1 至 3 次之後再洗。



ADEME 強調，過度頻繁地清洗衣物不僅會加速纖維磨損與衣物老化，也對水資源產生極大壓力。洗衣機每次運作都需要大量清水與電力，對環境造成不可逆的影響。更進一步，過度依賴高溫清洗與柔順劑等化學品，也會讓洗衣這項家務從生活需求轉變為環境負擔。ADEME 希望藉由推動slow wash理念，讓用家重新思考何時該洗衣這件事。

根據建議，運動服穿 1～3 次﹑棉質上衣穿 4～5 次﹑睡衣穿 7 次﹑牛仔褲穿 15～30 次才清洗，而內衣和內褲則每次穿完後必須清洗。

過載洗衣機徵兆 (資料圖片)

但這樣的建議放在真實生活中，卻也出現不少挑戰。首先，不同人的生活習慣與出汗量差異甚大，有些人體味較重，尤其在炎熱潮濕的夏季或劇烈運動後，若不即時清洗衣物，異味與細菌可能迅速滋生。尤其運動服與貼身衣物如內衣、內褲和運動緊身衣，長時間未清洗反覆穿戴，可能對皮膚健康造成負面影響，甚至引起感染或皮膚病。

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此外，Ademe 對牛仔褲建議「15 到 30 次再洗」的說法雖在環保層面言之成理，實際上卻不易實行。牛仔布料吸汗慢、不易散熱，即使外表不顯髒，穿久後仍容易累積油脂與體味。長期下來，這些髒汙會深層嵌入纖維，不僅難以清洗，還可能形成異味與黴斑。因此，還是建議根據使用需要﹑出汗情況﹑布料材質來決定是否要清洗。