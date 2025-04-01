iPad Air VS iPad Pro｜買邊部好？30個規格對比　一款性價比更高

想入手 iPad 時，很多用家常會陷入一個難題：到底該選擇功能強大的 iPad Pro，還是價格相對親民的 iPad Air呢？隨著最新一代的 iPad Pro 搭載 M4 晶片和 OLED 螢幕登場，以及 iPad Air 新增 M3 晶片與雙尺寸選擇，兩者之間的定位也變得更加清晰。不過，對於多數用家而言，該如何評估自己的需求，從而作出適合自己的選擇，才是關鍵。



從性價比角度出發，iPad Air 對於絕大多數用家而言，無疑是更實用的選擇。新款 iPad Air 現已提供 11 吋與 13 吋兩種螢幕尺寸，這讓以往想購買大尺寸平板但預算有限的用家，終於多了一項合理的替代方案。搭載的 M3 晶片在處理效率與能源管理上都表現出色，應對日常與多工操作綽綽有餘，無論是學習、繪圖還是文書工作都能勝任。加上支援第二代 Apple Pencil 和最新的鍵盤，功能與使用體驗早已與高階 iPad Pro 趨於一致。

iPad Air VS iPad Pro｜買邊部好？

相對而言，iPad Pro 雖然在價格上比較高昂，但硬體規格確實屬於旗艦級別。最顯眼的升級之一，就是導入 OLED 顯示技術，帶來更深邃的黑色、更豐富的對比度以及更真實的顏色呈現。這對於有從事攝影、繪圖或影音編輯需求的專業用家來說，視覺體驗與色彩精確度將是一大優勢。此外，高達 120Hz 的 ProMotion 自適應更新率，則進一步強化了動畫流暢度與手寫筆延遲感，讓繪圖與遊戲操作更加順手。

iPad Pro 導入 OLED 顯示技術

在效能層級上，M4 晶片的加入更讓 iPad Pro 成為目前市面上最強的平板之一。支援高達 16GB 的記憶體選項，搭配最大 2TB 儲存空間，無論是大型工程檔案處理、多軌音樂剪輯或高解析度影片編輯，都能穩定執行不掉速。支援 Thunderbolt 連接埠的加入，則為專業外接設備（如高速外接硬碟、顯示器、攝影機）帶來更多彈性與可能性。

iPad Air M3 2025 VS iPad Pro M4 2024規格對比

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然而，這些進階功能對一般用家是否真有必要，則值得考慮。以 Face ID 為例，雖然解鎖便利性略勝一籌，但考慮到 iPad 使用情境，Touch ID 已能滿足大部分需求。四喇叭音效系統雖然能帶來立體聲的沉浸感，但若只是偶爾觀看影片或進行視訊通話，其實也不見得能體會出太大差異。至於 LiDAR、立體音效錄音與音訊變焦等功能，更是少數用家才會真正依賴的功能。

從實用角度出發，iPad Air 已具備完整的核心功能，包括 USB-C 接孔、5G 行動網路支援與全螢幕設計，且搭配 M3 晶片，在效能上與 iPad Pro 的差距並非想像中遙遠。若非需要處理高效能專案或依賴專業級螢幕表現，一般用家很難從日常使用中明顯感受到兩者之間的差異，卻要多支付超過 $3,000 的差價，無疑會讓人三思。

iPad Air VS iPad Pro｜一般用家很難從日常使用中明顯感受到兩者之間的差異

當然，若你是影音創作者、設計師或需要 AR 模擬與專業App的使用者，iPad Pro 所提供的高階硬體與極致螢幕體驗將是無可取代的。特別是對於長時間處理 HDR 內容的工作者來說，OLED 的色彩優勢與 ProMotion 的低延遲表現，足以提升整體創作效率與品質。

總體來看，Apple 在這一代的 iPad 策略上明顯區分出了兩條產品線。iPad Air 主打性價比與日常全方位使用，適合學生、上班族與家庭用家，提供穩定、流暢的作業體驗與實用功能。而 iPad Pro 則定位為旗艦級平板，專為有高階工作需求或對畫質有極致要求的專業人士所設計，強調性能極限與畫面精準度。用家可以按自己的使用需要來選擇。