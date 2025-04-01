iOS 18.4更新｜Apple AI有中文！新增8個Emoji　10大焦點更新整合

Apple 推出 iOS 18.4 更新，光看更新摘要就知道今次的更新不只是修復漏洞這麼簡單，而是確切加入了不少新功能，包括新的 Emoji﹑優先通知、環境音樂，甚至為Apple Intelligence 加入中文。以下整合十個焦點更新內容，快速了解 iOS 18.4 的重點。



8個新Emoji

其中最直觀的更新之一，莫過於新增的 Emoji。iOS 18.4 帶來了 8 個新Emoji，包括疲憊的臉孔、指紋、無葉的樹、根莖蔬菜、豎琴、鏟子等圖案。當然，用家必須將裝置升級至 iOS 18.4 以上版本，才能看到這些新圖案，否則接收到仍在舊版系統的對方將只能見到空白字元。

iOS 18.4更新｜8個新Emoji

Apple Music：氛圍音樂

Apple 推出了「氛圍音樂」（Ambient Music）環境音樂功能，用家可以透過控制中心快速播放四種預設的環境音樂，包括：睡眠、放鬆、專注與身心健康。這些音樂頻道皆以無歌詞的純音樂為主，配合情境提供鋼琴曲、環境聲、冥想節奏等內容，對於需要提升專注力、安眠或心靈平靜的用家來說，非常方便就可以找到合適的音樂。

iOS 18.4更新｜Apple Music：氛圍音樂

Apple Intelligence 支援中文

iOS 18.4 更新後，Apple Intelligence 終於都支援更多語言，包括法語、德語、義大利語、葡萄牙語（巴西）、西班牙語、日語、韓語和中文。不過，今次更新所支援的是簡體中文，暫時未能使用繁體中文。

(注意：居港用家如想使用Apple Intelligence、手機地區需設定為中國大陸）

iOS 18.4更新｜Apple Intelligence 支援中文

優先通知功能

針對具備 Apple Intelligence 晶片的 iPhone 機型，現在能在設定中的通知選項中啟用「通知優先排序」功能，讓系統自動辨識最重要的通知，並將其獨立展示於鎖定畫面的明顯位置，用家也可以在「通知」中自定義通知優先次序。

Image Playground 新風格

iOS 18.4更新｜Image Playground 新風格

另一個 Apple Intelligence 的更新內容，是在 Image Playground 加入素描（Sketch）風格選項，可以使用素描風格分成不同的圖片。

iOS 18.4更新｜ Image Playground 加入素描（Sketch）風格

Apple News+美食

如果是 Apple News+ 的訂閱者，這次更新還有 News 新增了「食譜」功能。這個功能特別適合搭配 iPad 使用，除了能看到圖文並茂的食譜步驟，還內建倒數計時器，協助精準掌控每道料理的烹調時間。

照片﹑Safari 隱私更新

照片App的顯示方式中，可依需求排序媒體類型、過濾不屬於相簿或來自共享的內容，以及將相簿瀏覽模式從列表改為封面預覽模式，讓照片整理更直觀、視覺體驗也更加友善。而在 Safari 的設定中，用戶現在可以選擇隱藏「最近搜尋記錄」，這對於注重隱私的用戶來說是值得肯定的小細節。

iOS 18.4更新｜照片﹑Safari 隱私更新

Podcasts Widget

現在越來越多人喜歡聽 Podcasts 節目，今次更新加入了「追蹤的節目」和「資料庫」的 Widget，可以把喜歡的節目放在主畫面上，快速收聽最新的內容。

App Store暫停下載功能

在 App Store 下載 App時，以前想要暫停下載的話，只能在主畫面中，重新開到正在下載的 App，再長按才能選擇暫停。iOS 18.4 更新後，就可以直接在 App Store 暫停下載。

CarPlay主畫面更新

使用 CarPlay 的用家一定非常有感覺，以前 CarPlay 只能顯示兩行 App 圖示，在 iOS 18.4 中，終於都擴增到三行，不只是提升操作便利性，還令 CarPlay 的畫面更加美觀，以前兩行 App 圖示看上去就有點落後。