DJI Neo限時激減10%＋Osmo Action 4劈價28%｜攝影神器入手好時機

DJI Neo限時激減10%＋Osmo Action 4劈價28%｜DJI 近日推出超值優惠，即日起至 4 月 21 日，購買 DJI Neo 系列 最高9折優惠，而運動相機Osmo Action 4更狂減 28%，兩大熱門產品齊齊劈價，發燒友絕對要把握機會。



DJI Neo輕巧 FPV 限時激減

DJI Neo 主打輕便與玩味，機身僅 135g，採用全包式保護設計，支援掌上起飛或降落，新手操控零難度。除了傳統遙控操作，更可搭配 FPV 眼鏡 享受第一身飛行視覺，瞬間化身「空中飛人」。即日起至 4 月 21 日，Neo 單機版原價$1,399，優惠價$1,299(減 7%）；暢飛套裝原價$2,499，減至$2,249（減 10%）；而高階的體感暢飛套裝$3,869，特價$3,479（減 10%），入手門檻大減。而且想親身體驗 FPV 飛行快感，可於 4 月 2 日 前往尖沙咀柏麗購物大道 DJI 門市參加「Neo 穿越體驗日」，現場試玩兼贏取限定禮品！

Osmo Action 4大減28%

同步優惠的 Osmo Action 4 專為極限運動設計，機身僅 145g，支援 18m 裸機防水，上山下海無難度。搭載 1/1.3 吋感光元件與 f/2.8 光圈，可拍攝 4K/120fps 慢動作影片，前後雙觸控螢幕方便構圖，畫質與操作性兼備。而即日起至 5 月 5 日，標準套裝原價$2,179，勁減至$1,569 港元（減 28%）；全能套裝原價$2,939，特價$2,319（減 21%），運動愛好者或 Vlogger 趁低吸納正合時！