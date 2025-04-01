AION V電動SUV登陸香港｜廣汽最新推出的 AION V 純電 SUV 正式登陸香港，以「長續航、快充電、大空間」三大賣點強攻家庭車市場。新車擁有600km續航力以及16分鐘極速充電技術，更配備同級罕見的豪華舒適功能，加上全方位安全設計，相信可吸引不少車迷換車。



藝人陳豪試駕後，認為AION V是家庭用車首選

續航與充電 打破電車里程焦慮

AION V 的最大亮點在於其 602km NEDC 續航力，足以應付香港至深圳來回兩趟的距離，日常返工或周末郊遊均無需頻繁充電。配合 400V 快充技術，電池從 30% 充至 80% 僅需 16 分鐘，短暫停泊商場或充電站即可快速補能，大幅減少等待時間。新車擁有彈匣電池2.0技術，透過獨特結構設計與熱管理系統，有效降低電池短路或過熱風險，官方強調其安全性已通過多項嚴苛測試，增添一層保障。

AION V 的軸距為同級SUV最長，後排腿部空間達1040mm，即使身高 180cm 的成人乘坐亦能伸展自如。前排座椅標配電暖、通風及按摩功能，Luxury版更附設車載冰箱，炎夏隨時享用冰涼飲品。後排椅背可後仰 20 度，搭配「一鍵躺平」模式，瞬間變身臨時休憩空間，長途旅行或午間小憩皆宜。

AION V電動SUV登陸香港

另外，針對香港家庭需求，車尾設計三層特大儲物箱，可靈活收納嬰兒車、露營裝備或日常雜物；另配備智能電尾門，車主攜帶車匙靠近時便自動開啟，雙手滿載時尤其便利。

AION V電動SUV登陸香港

全方位守護安全科技

安全性能是 AION V 的另一強項，除了彈匣電池技術，車身更配備 前排中置氣囊，防止主副駕駛碰撞時頭部互撞，後排兩側則設有2.3m超長側氣囊，結合不同形狀的氣囊設計，全面覆蓋兒童頭部與上半身，降低意外時的受傷風險。智能化方面，新車搭載四音區語音識別系統，可辨識不同座位乘客的指令，獨立控制空調、娛樂等功能，後座更設有皮革餐桌板與冷暖功能水箱，細節盡顯貼心。

221hp 馬力性能與駕駛體驗

AION V 採用高效能摩打，最大馬力達 221ps，起步加速反應敏捷，應對香港陡峭山路或頻繁停開的市區路況游刃有餘。底盤調校偏向舒適取向，配合層壓隔音玻璃，有效阻隔路面噪音，提升行車質感。

新車將會分為 Premium 與 Luxury 兩版本，售價分別為 $218,000 及 $238,000（一換一），早鳥期內訂購可享 10,000 港元折扣，入手門檻進一步降低。兩版本均標配快充技術、智能語音系統與基礎豪華功能，Luxury 版則追加車載冰箱、進階皮革內飾等配置，適合追求極致體驗的買家。

AION V電動SUV將會分為 Premium 與 Luxury 兩版本，售價分別為 $218,000 及 $238,000（一換一）

藝人陳豪試駕家庭用車首選

藝人陳豪於發布會試駕後大讚 AION V 的實用性，指其硬朗外型擺脫傳統家庭車的呆板印象，智能電尾門與靈活空間設計尤其適合「湊仔爸爸」。更特別強調新車的安全配置，認為2.3 m側氣囊能讓家長更安心，加上貼心的座椅功能與儲物設計，完美契合香港家庭需求。