開啟手機地震預警功能 1文看清iOS/Android/華為設定：10秒完成
撰文：Mobile Magazine
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上週末緬甸發生 7.9 級地震，做成當地重大傷亡，以至鄰近地區如國內雲南、泰國曼谷均受影響，亦讓各地市民關注如何取得類似緊急情況的警報資訊。
事實上現時大部份智能手機，均支援地區廣播資訊及警示接收功能，不過部份機型或預設關閉相關設定。想確認開啟預警通知，各機型設定如下：
在手機上開啟預警通知：
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iPhone（iOS 裝置）：在設定選項「通知」分頁，捲動至畫面底部，確保「緊急警示」一欄已勾選啟動；
HUAWEI（EMUI 裝置）：在設定選項「聲音與震動」中、「小區廣播設定」內警報一欄，確保「極端威脅」跟「嚴重威脅」已勾選啟動；
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Android 裝置：因定制介面關係，各品牌機型設定未必相同。以 Samsung Galaxy S25 Ultra 為例，設定頁「安全與緊急情況」中，確保「地震警示」為開啟；
另外 OPPO FIND N5 手機，則可在設定頁「SOS 緊急聯絡」中，確保「地震警示」為開啟；
至於使用國行手機用家，早前有國內媒體列出各主要品牌的「地震警示」設定操作，有需要用家可按圖中指示進行設定。
Mobile Magazine 短評：在出行有地震風險地區如日本、台灣時，確保相關警示功能啟動，讓個人安全獲得保障相當重要。
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