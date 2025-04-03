ChatGPT-4o 整模型公仔｜ChatGPT-4o 更生了文字生成圖片功能後，再次引發用家對 AI 運用的熱議，鋪天蓋地出現一堆吉卜力風格的圖片。然而，如果今日仍在玩吉卜力風格的話，就已經跟不上步伐，現時又流行月用 ChatGPT-4o 生成另一種圖片-模型公仔。



想玩 ChatGPT-4o 生成圖片，無需要使用付費帳戶，現時免費帳戶都可以有限度使用。想生成模型公仔圖片的話，首先要確保正在使用GPT-4o模型。之後把想製作成公仔的圖片上傳，可以是真人、動物、卡通人物，但最好能清楚看見五觀、髮型。

透過ChatGPT上傳照片後，在對話框中輸入以下指令：

製作一張公仔的圖片，該公仔包裝為零售陳列樣式，人物外貌請根據上方圖片訂製，臉部盡量長得像真人。



穿搭：xxx



包裝的上方標有 xxx 字樣。 包裝的紙板部分為（顏色）



內容物如下：xxx



使用以上簡單指令，為想要製作的模型公仔，提供其衣着風格、公仔包裝設計、內容物、配色等內容後，數分鐘時間就能生成一張，有如在市面上出售的模型公仔圖片。

另外，除了模型公仔圖片，還可以製作成高達模型板，指令與以上差不多，不過把公仔模型改成「高達模型板」，如果ChatGPT因內容限制問題不能生成，即可改用「類似高達模型板的風格」，即可繼續生成。