iOS 19將有重大更新　淘汰iPhone XR等機型　向A10晶片說再見

蘋果計劃於6月10日舉行全球開發者大會（WWDC），屆時將正式發布新一代iOS 19操作系統。據相關消息透露，這可能是近十年來iOS系統規模最大的一次更新。



根據最新爆料，iOS 19的適配範圍將有所調整，僅支持從iPhone 11及後續機型，包括第二代iPhone SE及之後發布的設備。

iPhone XR要被淘汰了（Apple）

iOS 19僅支持從iPhone 11及後續機型

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這意味著目前仍可升級至iOS 18的iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max將不再兼容iOS 19。這三款設備均於2018年9月推出，至今已使用接近七年時間。

預計能夠運行iOS 19的機型將涵蓋iPhone 11系列、iPhone 12系列、iPhone 13系列、iPhone 14系列、iPhone 15系列和iPhone 16系列，同時包括第二代和第三代iPhone SE。

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除此之外，消息還指出，蘋果將同步停止對搭載A10晶片的第七代iPad的支持，這款設備將無法升級至iPadOS 19。這標誌著蘋果將進一步推動硬件和軟件的迭代升級。

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