ChatGPT 4o生成圖片免費玩得！簡單指令製作Sticker﹑海報﹑漫畫

用 ChatGPT-4o 生成吉卜力風格圖片近日在社交媒體上成話熱話，本來只提供給付費用戶的功能，現在免費用家都能用。想知到底GPT-4o的０文字生成圖片有多強大，又有什麼創意玩法？以下分享最快GPT-4o模型的生圖技巧，幫你輕鬆創作出各類風格圖片。



吉卜力風格圖片

現時最多人試用 GPT-4o 製作的，就是吉卜力風格圖片，只要在對話框中指令「將圖片轉換成吉卜力風格」/「吉卜力風格製作圖片」，之後上傳想轉換的圖片，或輸入想生成的圖片內容，即可把《千與千尋》、《哈爾移動城堡》的吉卜力鮮明風格圖片製作出來。就算現時指OpenAI開始限制生成吉卜力風格圖片，也可以使貓指令「仿吉卜力風格」來讓GPT-4o生成出來，當然想要別的風格也可行，如記者使用的「史努比風格」。

生成漫畫

除了把圖片轉換成其他風格之外，今次GPT-4o更新最強大的功能，是可以把文字直接新城圖片，其中一個應用方法，就是自動生成漫畫。只要輸入指令「把以下內容製作成漫畫」，再輸入想在漫畫中呈現的內容或文字，ChatGPT就會幫你製作一個大綱，以及新城一幅漫畫，而且只需數分鐘的時間。用家還可以針對不同細節進行更改，如使用繁體中文的，最好在指令中打上「使用繁體中文」，不過目前有機會生成扭曲的中文字，ChatGPT 目前還是生成英文字比較準確。

製作WhatsApp Sticker

不只是單一的圖片，ChatGPT-4o 還可以生成 WhatsApp Sticker，記者試把 3 張松鼠狗的圖片上傳，再要求生成 5 張不同內容的卡通風格 WhatsApp Sticker，GPT-4o 也能在幾分鐘內製作出來。同時，更可以叫AI把Sticker 分開出來，提供下載連結方便在 WhatsApp 中使用。