WhatsApp更新！升級貼圖功能｜可以整貼圖集　成套Sticker分享

WhatsApp更新必玩新功能｜WhatsApp Sticker表達意思和心情，有時比文字來得更簡單直接，因此很多人都會看到有趣的 WhatsApp Sticker時就會收藏。可是對於「強迫症」用家來說非常痛苦，因為收藏的 Sticker 只能按時間排列，不能把 Sticker 整合起來，導致頁面亂七八糟。而 WhatsApp 近日的更新終於解決有關問題。



在 WhatsApp 2.25.9.72 版本中，加入了三個新功能，兩個與 Sticker 有關。首先，用家現在可以建立貼圖集來整理收藏的貼圖。只要點按貼圖中的「鉛筆」圖示，再選擇任何貼圖並點按「..」圖示，接著選擇「新增至貼圖集」，就可以把所選的 Sticker 整合到一個貼圖集內，不會再只有按最近使用，或收藏時間排列。

同時，現在可以在對話中傳送貼圖集。在任一貼圖集中點按「⋯.」圖示，接著選擇「傳送」，這不限於整套下載回來的 Sticker，連用家自行編輯的貼圖集，也可以用這個方法，整套分享給朋友。

另外另外一個與貼圖無關的功能更新，就是現在可以在動態中新增音樂。在建立動態時點按「音樂」圖示，即可著手新增，玩法與 IG Story相似，隨時隨地可以分享喜歡的音樂和心情。