GPT-4o吉卜力風格只是開始　畫筆編輯創作與推理模型合併成熱議

這幾天，你要說 AI 圈最火的是哪個模型？OpenAI 的 GPT-4o 當仁不讓。



吉卜力風格的圖像和視頻在社交圈瘋傳，被玩出了花。機器之心用 GPT-4o 和可靈做出了吉卜力版《甄嬛傳》全網播放超 20w。

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除了一些口型和神情還有出入，人物形象可謂是超絕還原。

X 平台上的網友利用 GPT-4o 和 Luma Ray 2，把《瘋狂的麥克斯（Mad Max）》動畫版也做出來了。

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在網友探索 AI 動畫生成的同時，還有一個功能被刨了個底朝天。在 OpenAI 的發布介紹中壓根沒提，但非常有用的功能 —— 畫筆編輯。

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沒錯，就是這麼一塗，你就能變身造物主，想怎麼改圖就怎麼改圖。

我們趕緊上手試了一下，發現效果真的很強！

把同事的照片轉換成吉卜力風格後，點擊生成的圖片，右上方有一個畫筆按鈕，輕點之後就能進入到畫板界面。

輕點之後就能進入到畫板界面（機器之心提供）

塗抹需要修改的部分，然後輸入相關的 prompt，例如這張圖裏，我們輸入了「移除外套只保留裏面那件短袖」。

塗抹需要修改的部分，然後輸入相關的 prompt（機器之心提供）

於是，一張保留了大量原圖細節的脱去外套版圖片就生成了。

生成脱去外套版圖片（機器之心提供）

不過，原圖與新圖之間還有一定差別。後面背景中石頭和植被的佈置以及人物的表情都發生了變化。不過整體細節相對保留完整，GPT-4o 也能夠理解我們的指令。

還能換背景哦，下面這張圖就把背景換成了小溪。

背景換成小溪（機器之心提供）

換個同事的童年照片，給她加頂海盜帽也是非常好用。

加頂海盜帽（機器之心提供）

不過，複雜一些的轉換看起來效果還不算完美。例如這個彌補了《大話西遊》中至尊寶和紫霞仙子遺憾結局的換位。猴子腦袋快被金箍勒爆了，身體也沒有被雲霧覆蓋。但是人物的細節和風格都保持住了。

《大話西遊》人物換位（機器之心提供）

延伸閲讀：Google推出免費AI圖像編輯器 文字指令即時修改照片：中英文都得（點擊連結看全文）

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推理與非推理集於一身，GPT-5 要來了？

在刷爆圖像生成的同時，GPT-4o 還有了另一個重大發現：現在可以顯示推理時間與思維鏈過程了。

這不禁令人聯想，難道 OpenAI 開始合併推理與非推理模型了？正如奧特曼上個月提到的那樣，OpenAI 計劃統一 o 系列與 GPT 系列模型，構建可以自主判斷任務需求的智能系統，不用再每次選擇模型。

（機器之心提供）

還有用戶曬出了自己 2024 年底的截圖，這可能意味着 OpenAI 並不是最近才開始測試，GPT-4o 的推理能力也持續很長時間了（6 個月以上）。

（機器之心提供）

截圖如下：

（機器之心提供）

（機器之心提供）

對此，以上兩位用戶展開了討論，前一位表示現在的推理看起來比去年更長更好了。後一位稱，這只是反映了 OpenAI 如何輸出「推理」過程，可以看到過去是兩種方式，與 o1 相同。而最近 o1、o3 與 4o 的推理看起來不一樣了，非推理模型中開始出現推理了。

（機器之心提供）

這並不是個例，越來越多人發現了 GPT-4o 的推理現象。

（機器之心提供）

不過有人懷疑是不是 bug。即使是 bug，也許是非常有趣的 bug。

（機器之心提供）

正如下面這位網友所說，看起來我們正在即時觀察 GPT-5 的啟動，模型版本之間的界限正在迅速模糊併合並。

（機器之心提供）

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】