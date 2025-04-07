iOS 18.4電量測試｜比較7款iPhone　4款iPhone跌電　升唔升好？

iOS 18.4 電池續航力測試｜iOS 18.4 加入了多個新功能，包括新的 Emoji﹑優先通知、環境音樂，甚至為Apple Intelligence 加入中文，但對電池續航力的影響又如何呢？YouTube@iAppleBytes 亦針對 7 款升級了 iOS 18.4 的 iPhone 測試電池續航力。



iOS 18.4 更新重點

iOS 18.4 帶來了 8 個新Emoji，包括疲憊的臉孔、指紋、無葉的樹、根莖蔬菜、豎琴、鏟子等圖案。另外，Apple Intelligence 終於都支援更多語言，包括法語、德語、義大利語、葡萄牙語（巴西）、西班牙語、日語、韓語和中文。不過，今次更新所支援的是簡體中文，暫時未能使用繁體中文。

(注意：居港用家如想使用Apple Intelligence、手機地區需設定為中國大陸）

iOS 18.4更新｜8個新Emoji

iOS 18.4更新｜Apple Intelligence 支援中文

iOS 18.4電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15、iPhone 16，7款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 18.4 版本下電池使用情況。

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測試發現，有 3 款 iPhone 的電池續航力增加，包括：iPhone XR（增加20鐘）、iPhone 12（增加15分鐘）﹑iPhone XR（增加9分鐘）；另外 4 款的電池續航力都有負面影響，包括：iPhone 11（減少9分鐘）、iPhone 13（減少6分鐘），以及iPhone 15（減少10分鐘）﹑iPhone 16（減少1分鐘）。

今次的更新，對電池續航力的影響不算大，而且推出了多個新功能，因此建議用家盡快更新。

資料來源：YouTube