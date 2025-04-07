Nintendo Switch 2預購香港市況｜黃金暫不收單、兩大官方授權店或這天開訂NS2主機｜不少香港遊戲玩家都想訂購香港行貨Nintendo Switch 2主機，但又怕達不到官方預購條件。那究竟還有甚麼方法訂機？市面開始出來大大小小的game鋪開訂宣傳，究竟信唔信得過？最終有冇貨畀？



訂購方法1：任天堂官方抽籤認購

這個是由任天堂自家官方安排，需要擁有香港區Nintendo Switch Online戶口，並達成一定條件才可以認購；將按照官方零售價發售、4月10日公開抽籤訂購細節。順道一提，香港任天堂將於5月17日至5月18日，在灣仔會展舉行 NS2 香港體驗會。

條件1：「Nintendo Switch Online的累計加入期間為1年或以上，登記本次活動時亦正處於加入期間」

條件2：如加入家庭計劃，僅限使用券的購買帳號符合上述條件。

條件3：帳號內有Nintendo Switch軟體的遊玩記錄 ※體驗版及免費下載的軟體不計算在內。

條件4：僅限「國家／地區」設定為香港的Nintendo Account登記及購買。

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訂購方法2：任天堂官方授權店

Assemble Nintendo Switch商品專門店、nsew 任天堂正規商品販賣店這兩家與任天堂聯營的授權店，均未正式開訂。有消息指正式開訂日應該與任天堂官方很接近，並將根據官方港區售價上架；兩家店均會以抽籤方式發售，以免貨源被排隊黨搶購一空。

Assemble Nintendo Switch商品專門店未正式開訂。

nsew 任天堂正規商品販賣店的網店並未有提及Switch 2。

訂購方法3：實體game鋪開訂

記者特別到黃金商場走了一轉，全部實體game鋪均未有提供NS2預訂，打聽下他們暗示其實代理已開始問落貨量，收到更多資料就會在店面開訂。此外，旺角區就有game鋪以$2000訂金開始接單，但看到相片中的手寫單，並無提供主機售價。

記者特別到黃金商場走了一轉，全部實體game鋪均未有提供NS2預訂。

旺角區就有game鋪以$2000訂金開始接單，但看到相片中的手寫單，並無提供主機售價。

訂購方法4：game網開訂

也有一些年資及客源較多的game網如「電玩直銷網」，「G Point」、「LBUY」以象徵式以500蚊左右讓有意購買的客人「留名」、或不收訂金的留名登記。他們講暫時無法落實售價，訂購者如不滿意價錢，又或是因各種問題未能準時供貨，客人可選擇退錢或等下一批貨。

「電玩直銷網」已開始接受預訂，尤其各種配件已經明碼實價。

LBUY亦已經開始接受免收訂金的留名登記

現時預訂NS2主機｜自負風險

記者不敢妄斷「開訂」的game店那一家信得過、那一家不安全最終會走數。以上截圖只為方便讀者了解市況，並非個別評論任何個別店家。不過提提大家，這類留名訂貨，一方面沒有明碼實價，也有可能需要「食骨」（即必須加購超貴雞肋：比如幾百蚊張芒貼、淘寶機套機袋、陳年舊game等）如果不是很心急必須6月5日有機玩，不如等4月10日官方有更多消息後才出手。就算真的落訂，請選擇自己曾經光顧、值得信任的game鋪。

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