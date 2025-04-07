最近，有部分更新至 iOS 18.4 的 iPhone 用家發現了一個令人困惑的現象，就是手機上出現了自己未曾下載或已經刪除了的App。這個異常情況引發了廣泛討論，也讓許多用家擔心更新後的私隱問題。



在 Reddit 上，已經有至少三個熱門討論集中在這個問題上。有些人表示，他們在更新系統之後，發現手機莫名其妙地安裝了新的App，這些App多半是遊戲，例如疑似是《魷魚遊戲》或《Cooking Mama》的遊戲。而另一些用戶則反映，自己早已刪除的App又重新出現在主畫面上，讓人相當錯愕。

一名 Reddit 用戶 MoistCombination1991 分享了他的經歷，他說自己完成 iOS 18.4 更新後，前往 App Store 準備更新已安裝的App，卻驚訝地發現一款來自中國的遊戲自動安裝在了手機上。這種情況不僅令他感到困惑，還讓他對系統的安全性產生了懷疑。

另一位用戶 scurry126 也描述了類似的情形。他發現《Cooking Mama》這款遊戲出現在主畫面上，奇怪的是，當他前往 App Store 查看時，該App旁邊顯示的是「取得（Get）」按鈕，而不是一般重新下載應用時會看到的雲朵圖示。這意味著，從 App Store 的紀錄來看，他從未擁有過這款應用，但它卻神秘地出現在了他的iPhone上。

除了 Reddit，蘋果官方論壇上也有用戶反映了同樣的問題。一名網友 Someandroiduser 表示，一款名為《Last War Survival》的遊戲，在更新後竟然重新出現在主畫面上，儘管這款App他早就刪除了。

這個異常現象帶來的疑問是，這究竟是 iOS 18.4 系統更新本身的漏洞，還是背後存在其他問題？有些人猜測，可能是某種同步錯誤或應用資料庫的異常，導致系統誤認為這些應用仍屬於使用者帳號，於是自動進行重新安裝。但也有陰謀論者懷疑，是否存在某種安全漏洞，讓某些第三方有機會在用戶不知情的情況下推送。

目前的解決方法是，只能夠手機去刪除這些不知名的App，但由於共不一定會出現在主頁上，用家只能自行去檢查iPhone，有沒有出現一些不是自己選擇去下載的App。可以在「設定」>「App」中查看。