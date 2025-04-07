蘋果手機20周年大革新　iPhone 19將有顛覆性設計：宛如一片玻璃

2007年1月，蘋果公司首席執行官喬布斯正式發布了首款iPhone。這款產品帶來的體驗堪稱革命性，其問世徹底改變了整個手機市場，標誌著智能手機進入了一個全新的時代。



如今，隨著iPhone系列即將迎來誕生20周年的里程碑，有消息人士透露，蘋果正在策劃一場重大的變革以紀念這一重要時刻。除了計劃推出一款摺疊屏iPhone外，蘋果還打算發布一款具有顛覆意義的Pro級別機型。

iPhone 19宛如一片玻璃？（x）

iPhone 19將有顛覆性設計？

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如果相關研發工作順利推進，這款新設備有望實現前蘋果設計總監Jony Ive對iPhone的原始願景——即打造一款「宛如一片玻璃」的手機。雖然近年來iPhone逐漸變得更為厚重，但蘋果似乎正重新回歸Jony Ive所追求的設計理念。例如，即將推出的iPhone 17 Air便是一款主打超薄設計的機型，充分體現了這一趨勢。

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據業內人士稱，iPhone 17 Air是蘋果產品線邁向輕薄化的重要開端。可以預見的是，到2027年，隨著技術進步和設計理念的深化，iPhone 19 Pro將有望同時具備超薄機身與全玻璃形態，從而真正實現「宛如一片玻璃」的理想狀態。這不僅是對Jony Ive設計理念的致敬，也將為用戶帶來更加驚豔的使用體驗。

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