美總統特朗普宣佈對各個國家加徵「對等關稅」後，不只是股市受到嚴重影響，就連多個產品行業都受到影響，iPhone 來自多個地方的生產線組成，因此也成為新關稅政策的受影響產品之一，甚至有預測 iPhone 16 Pro Max 有機會因而加價到 2,300 美元（約 $18,000）。現在，如何延長iPhone使用壽命，突然成為用家的關注點。



以往不少果迷都會每年換新 iPhone，在新關稅政策下，來自中國的商品關稅將增加高達 54%，而如果把生產線都搬回美國，人力成本也從以前的 30 美元加到 300美元。如果 Apple 把所有的成本增加都轉嫁到用家身上的話，iPhone 16 Pro 將會由 1,599 美元，加價到 2,300 美元（約 $18,000），這也會影響到很多用家不再每年轉新 iPhone。

想延長 iPhone 使用壽命可以參考以下4個方法：

80%充電上限

電池電量維持在20％至80％最理想，這個範圍內隨時充電都沒問題，但若低於20％或高於80％，基本上都會縮短電池壽命。MacRumors 的測試員曾測試 iPhone 15 Pro Max 充電上限限制在80%，從2023年9月到2024年，從未關閉過這個設定或做任何調整。經過一年的使用後，這部 iPhone 15 Pro Max 電池健康度維持在 94%，而沒有使用這設定的電池健康度為87%。

避免放在溫度異常的地方

將iPhone放在溫度過高的環境也會有損電池健康，像是與暖包一起放在口袋、擺在電熱毯上、夏天留在車內等，螢幕都可能跳出高溫警示。而邊充電邊看影片也會加速電池老化，因為影片播放與充電均會產生高熱，使電池壽命縮短。

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減少使用用快充

雖然快充技術可以迅速為手機充電，但長期使用快充可能會對電池造成損害。快充時，電池內部的溫度通常會上升，而高溫是影響電池壽命的一個主要因素。為了延長電池壽命，建議在不急需使用手機的情況下，選擇普通充電。如果手機在充電時發熱，應暫時停止充電，待其冷卻後再繼續。

少用快充(資料圖片)

避免邊充電邊玩手機

當手機運行高效能程式或遊戲時，會產生額外的熱量。如果在充電的同時使用手機，特別是進行高耗能操作，將使手機更容易過熱。這樣不僅會影響電池的性能，還可能導致其他硬體受損。為了避免過熱，建議在充電時避免使用手機，特別是進行長時間的遊戲或多任務操作。