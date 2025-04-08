iPhone 17 Air超薄設計可突圍而出？Android陣營3重挑戰不容忽視

最近有關iPhone 17將推出超薄設計的機模圖流出，雖然不知道真假，但是似乎蘋果要推出超薄的機型是板上釘釘了。



那麼為什麼蘋果要推出這樣的產品，而與此同時，Android陣營今年紛紛力推小屏旗艦，在這樣的市場背景下，iPhone 17輕薄款能突出重圍嗎？

iPhone 17推超薄設計，是銷量焦慮下的無奈之舉？

近年來，蘋果在智能手機市場面臨着諸多挑戰。從銷量數據來看，儘管蘋果一直佔據着高端市場的重要份額，但增長勢頭逐漸放緩。根據市場調研機構的數據，過去幾個季度，iPhone在全球範圍內的銷量出現了一定程度的下滑。這背後，既有市場飽和度提升、消費者換機周期延長的因素，也有來自Android陣營的激烈競爭。三星、華為等品牌不斷推出創新產品，從摺疊屏手機到影像旗艦，在不同細分領域搶奪市場份額。

iPhone 17 Air的最大賣點，就是超薄。（x）

iPhone 17 Air遇三重阻擊，是否還能遙遙領先？

+ 7

在這樣的大環境下，iPhone 17推出超薄設計，似乎有着提振銷量的意圖。超薄設計能夠為產品帶來差異化優勢，在眾多智能手機中脱穎而出，吸引消費者的目光。如果iPhone 17能夠在超薄設計上實現突破，有望重現輝煌，刺激消費者的購買慾望。

iPhone 17新機型，能延續蘋果爆款傳奇嗎？

從目前曝光的訊息來看，iPhone 17系列除了可能推出的超薄機型（如iPhone 17 Air或iPhone 17 Slim），在其他方面也有着不少亮點。在性能上，預計將搭載基於台積電3nm工藝的A19系列晶片，強大的算力將為用戶帶來更流暢的使用體驗，無論是運行大型遊戲還是多任務處理，都能輕鬆應對。影像系統方面，有消息稱iPhone 17 Pro可能配備三顆4800萬像素的攝像頭，包括主攝、超廣角鏡頭以及潛望式長焦鏡頭，這將大幅提升手機的拍照能力，特別是在長焦拍攝的解析力上有望實現質的飛躍。

Air版的賣點是否足夠？（中關村在線提供）

然而，要成為爆款並非易事。消費者對於蘋果產品的要求越來越高，不僅關注硬件參數，更注重軟件優化、用戶體驗以及產品的整體創新。iPhone 17若想成為爆款，需要在系統優化上進一步提升，例如在電池續航、散熱等方面給出更好的解決方案。但在輕薄設計的桎梏下，這些優化可沒那麼好優化。

延伸閲讀：iPhone將取消實體卡槽？eSIM技術助陣 Air與國產超薄機正面對決（點擊連結看全文）

+ 7

Android陣營小屏旗艦混戰，誰能突出重圍？

與iPhone 17系列遙相呼應的是，今年Android陣營在小屏旗艦領域發力。OPPO Find X8s配備6.3英寸1.5K AMOLED直屏，搭載天璣9400+晶片，還內置5700mAh大容量電池，支持80W有線快充，兼顧了性能與續航。一加13 mini定位小屏性能旗艦，驍龍8 Gen5至尊版晶片配合6.3英寸2K分辨率直屏以及5900mAh電池與100W快充，同樣來勢洶洶。vivo S21 Pro採用6.3英寸120Hz AMOLED直屏，天璣9300+晶片，在保證性能的同時，價格預計相對親民。

Android的新手機也奇有特色。（中關村在線提供）

這些小屏旗艦的出現，主要源於市場需求的變化。Counterpoint數據顯示，2024年全球小屏手機（屏幕≤6.3英寸）市場份額按年增長37%，中國市場增長尤為顯著。消費者調研顯示，62%的用戶認為「單手操作」和「便攜性」是選擇小屏手機的主要原因。Android廠商正是抓住了這一市場趨勢，推出小屏旗艦，滿足那些追求便攜性與高性能的用戶需求。

所以今年的iPhone輕薄款不僅要跟自己的兄弟們競爭，同時也面臨Android陣營在小屏旗艦的強勢來襲，筆者認為這款輕薄iPhone將遭遇不小的挑戰。自己的設計調挑戰，同系列的價格競爭，Android小屏旗艦的進擊，它能頂得住嗎？

延伸閲讀：蘋果首款折疊屏擬命名iPhone Ultra 液態金屬鉸鏈可達無摺痕？（點擊連結看全文）

+ 8

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】