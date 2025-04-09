Airpords Pro $184、PS5 30週年版 $328｜豐澤優惠1折抽人氣產品

Airpords Pro $184、PS5 30週年版 $328｜豐澤抵得祭優惠活動再次於門市及網店推出，今次不只有折扣優惠，還有購物電子優惠券，甚至1 折人氣產品抽籤認購，包括AirPods Pro 2、iPhone 16 Pro Max、PS5 30週年限量版、Dyson V12吸塵機等。



由即日起至 5 月 13 日，每星期都有 3 款人氣產品，低至 1 折供抽籤認購。只需在豐澤的活動專頁簡單登記，便可參與抽籤並有機會以 1 折購入產品，包括$184 AirPords Pro 2、$328 PS530週年限量版、$1,019 iPhone 16 Pro Max、$618 Dyson V12s等。

電子優惠券

一連五個星期三，豐澤App 內會派優惠券，高達$2,200滿額折扣優惠的「限量大禮包」，只限網店使用，以及超過$3,500的不同類別產品電子優惠券，可於門市或網店使用。如冷氣機額滿減$300、手機額滿減$200、電視額滿減$300

過千件貨品低至24折

「豐澤抵得祭」活動期間，豐澤門市及網店有超過 1,000 件產品以優優價出售，勁減低至 24折，優惠產品包括：