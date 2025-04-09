Sony 香港今日發表 2025年全新 Bravia 電視及家庭影院音響新產品！先講電視，總有2款新品：包括全新QD-OLED 旗艦型號 Bravia 8 II、中型尺寸mini LED款式Bravia 5。同場也發表了3款針對中小型家居空間而設的家家庭影院音響產品，比如小巧又大型的BRAVIA Theatre Bar 6、窄身重低音箱Sub 7、新設計的無線後置喇叭Rear 8等等。



QD-OLED 新旗艦 Sony Bravia 8 II

全新 QD-OLED 4K HDR 旗艦型號 Bravia 8 II 搭載超高亮度 QD-OLED 面板以及 XR 影像處理器，以 XR Triluminos Max、XR Contrast Booster 25 及 AI 場景優化功能，令畫面色域廣寬如肉眼所視、黑位也更加結實。支持Acoustic Surface Audio+、 Dolby Atmos、DTS:X 與及加強人聲對白的 Voice Zoom 3 聲音系統。駁PS5 可以行到 4K@120Hz，更VRR 及自動低延遲模式。即日至5月31日預訂更有加送電視掛牆支架SU-WL900、包安裝費的優惠套餐（55吋 $23,999／65吋 $32,999）

QD-OLED 新旗艦 Sony Bravia 8 II，即日至5月31日預訂更有加送電視掛牆支架SU-WL900、包安裝費的優惠套餐（55吋 $23,999／65吋 $32,999）

Sony Bravia 5 4K HDR mini LED 電視

同期還有這款新改良的mini LED機型Sony Bravia 5，配備 XR Backlight Master Drive、XR 處理器與 XR Triluminos Pro，試睇同時既光又暗的高反差影片時，光位極亮、而黑位的細節也非常有層次。音響方面支援 Dolby Vision、Dolby Atmos、DTS:X 與 IMAX Enhanced。也提供 HDMI 2.1、VRR、4K@120Hz 及 PS Remote Play 等方便PS5 機迷的功能。（售價未定／香港行貨提供 55、65、75、85吋型號）

mini LED機型 Sony Bravia 5

新Soundbar音響組合｜尺寸小巧尤如迷你影院

Sony 在2024年已發表了幾款全新機型的Soundbar音響組合，性能至今仍未過時，今年暫時索尼也沒打算推出後繼機款，反而聽取了用家意見，推出了尺寸小巧的BRAVIA Theatre Bar 6，3.1.2 聲道 Soundbar 僅950mm長 ，配備 Dolby Atmos、DTS 及向上發聲揚聲器，尤其是加強了中置揚聲器令你睇Netflix串流時，不必開太大聲都能聽到清晰的對話。($3,999/同組合加送subwoofer，同時購買Sony 55吋或以下電視即享優惠價：$3,399）

BRAVIA Theatre Bar 6 3.1.2 聲道 Soundbar （$3,999）

而同期還有一個賣點是小巧窄身，方便窩居家庭使用的sub woofer低音箱 「Sub 7」（352 x 358 x 134mm），其纖薄設計可無縫融入任何居室佈局；另有推力比上代更強、總功率達 100W 的無線後置揚聲器「Rear 8」。

sub woofer低音箱 「Sub 7」

藍牙無線後置喇叭「Rear 8」