網民淘寶買洗衣機包換三腳插　真係安全？消委會教5大注意事項

淘寶買家電的人向來不少，小型家電還尚算可以，但如果買大型家電，事前要考慮電壓、插頭制式的規定不一，直接淘寶大型家電存在一定風險。可是，近日有網民在淘寶買洗衣機，並強調包安裝和包換三腳插，看似完全適用在香港，但實際情況又是否如此理想呢？



在 Facebook@淘寶開心share 中，有網民分享在淘寶買米家洗衣機，成功四日就運到香港，並且免運費，更包香港師傅安裝和轉換成三腳插。雖然網民指出，內地和香港洗衣機的用電、水位規格相同，但實際並不完全。

電壓及插頭差異

內地與香港的電壓雖然同為 220V，但插頭卻有所不同。內地常用的是兩腳扁型插頭或八字型插頭，而香港則使用英國制式的三腳插頭。要在香港使用內地電器，需自行更換插頭或使用轉插，這可能會埋下安全隱患。高耗電量的電器如冷氣機、電視機、洗衣機等，如果需長期使用轉插連接，亦有一定的短路風險。因此，選購內地電器前，先要三思該款是否真的適合在港使用。

條款及保用安排

另外一個要考慮的問題是。在香港買家電大多附有保養，但在淘寶購物時，都應先查看店方的退貨安排、保養細則等條款。如發現電器不能正常操作，應了解店方能否安排退換或維修。

消委會也分享了另外三個北上買電器要注意的事：

1）香港用戶對內地的品牌或不太熟悉，而且淘寶上有大量無品牌、來歷不明的電器，質量難以保證，產品又未必通過嚴謹的安全測試。故此，選購電器時建議找信譽商戶或知名品牌。

2）網購要考慮運費及運送方式，經常有買家淘寶後，發現家電因經長途運送而出現損毀，令電器無法正常使用。因此，物流安排，以及損壞補償亦是一大考慮因素。

3）中國對家電實行強制性 3C 認證，大部分家用電器已列入認證目錄，如未取得3C認證的家電，不得在出廠、進口或銷售。所以，購買前應先查看電器是否印有3C認證，或要求賣家提供3C認證編號，確保產品已通過國家質量認證和安全測試。