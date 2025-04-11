蘋果兩款摺疊屏設備來了？7.8吋與18.8吋神秘設備明年量產引關注

撰文：中關村在線
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分析師傑夫·浦（Jeff Pu）在一份報告中提到，蘋果正在推進兩款摺疊屏設備的研發工作，預計將在明年年底開始量產，並計劃於2026年底或2027年上半年正式發布。

據透露，這兩款新品中一款為摺疊屏手機，屏幕尺吋達到7.8英吋；另一款則配備18.8英吋的摺疊屏，具體定位尚未完全確定。

蘋果兩款折疊屏設備，明年便要來了？（x）

Apple將有兩款可摺疊設備，會在明年量產推出？

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傑夫·浦認為這款大尺吋設備可能是MacBook與iPad的結合體，運行macOS系統並支持觸控操作；而另一位知名分析師馬克·古爾曼（Mark Gurman）則猜測它可能是一款摺疊屏iPad；分析師郭明錤則傾向於認為這是一款MacBook產品。

從目前的訊息來看，這款18.8英吋設備的最終定位將取決於其搭載的操作系統。如果採用iPadOS，則更傾向於是一款摺疊屏iPad；若運行macOS，則可能被定義為摺疊屏MacBook。

AI構想的可摺疊Apple設備（AI生成圖）
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供應鏈方面的消息顯示，富士康、藍思科技、領益智造以及舜宇光學等企業將成為蘋果摺疊屏產品的供應商。作為蘋果首款摺疊屏設備，市場普遍預期其能夠有效解決摺痕問題，並且iOS/macOS生態中的應用適配也將更加完善。

分析師進一步指出，蘋果通常不會急於成為市場的先行者，而是注重將產品做到極致，從而推動市場進一步擴展。經過近年來其他廠商對摺疊屏市場的培育，消費者對該類產品已有一定認知，因此現在正是蘋果進入這一領域的好時機。

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