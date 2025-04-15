受深圳沙塵影響！空氣污染指數甚高｜消委會10款空氣清新機評測

空氣污染指數甚高 消委會10款空氣清新機評測｜由於北方沙塵天氣南下影響，早前深圳已達重度污染的水平，而近兩天起香港也受到影響。根據環保署的空氣質素健康指數，香港現時健康風險級別為「10+」嚴重（空氣質素健康指數最高的指標），因此家中開一部空氣清新機變得十分重要。



天文台的天氣預測指出，受乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，廣東部分地區能見度較低。香港最近數天也會繼續受大陸沙塵影響，令能見度較低，以及空氣質素健康指數持續偏高。

根據環保署的空氣質素健康指數官網，可以看到香港多個監測站的指數，都是10／10+，只有一個塔門為 9。而現在 10+ 的空氣質素健康指數中，懸浮粒子﹑臭氧在各污染物所佔比重中較高，分別是39%和45%。

因此，現時家中很可能需要一部空氣清新機，特別是在空氣質素健康指數 10+ 的地區，如屯門﹑中西區﹑沙田等。消委會曾與機電工程署合作，測試了 10 款空氣清新機，結果發現在去除顆粒物及甲醛的效率參差不齊。如正想入手空氣清新機的話，可以參考以下測試結果。

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用得唔好空氣更差？

香港醫學會表示，空氣清新機在特定的房間大小和密閉空間下，確實能有效去除空氣中的病毒顆粒，但無法阻止病毒通過其他途徑傳播，例如衣服或飛沫。因此，用戶不應完全依賴空氣清新機來預防疾病，仍需注重其他防護措施，如保持良好的個人衛生習慣。

更重要的是，如使用設計不佳或未經良好保養的空氣清新機反而可能帶來健康風險。設計欠佳的設備不但不能有效過濾致敏原，還可能在室內釋放污染物。如果不定期清洗或更換過濾器，容易滋生細菌和霉菌，進一步污染室內空氣，甚至加劇呼吸道問題。