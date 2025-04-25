Insta360 X5 8K全景相機登場｜夜拍革命與可更換鏡頭提升創作極限

Insta360 X5 8K全景相機登場｜Insta360最近推出旗艦級 Insta360 X5 8K全景運動相機。新機搭載 8K超高清全景拍攝、三重AI晶片，並首創可自行更換的高強度玻璃鏡頭，無論是深海潛水、星空縮時，或高速運動場景，皆能捕捉震撼畫面。



8K畫質＋AI夜拍

Insta360 X5採用雙1/1.28吋感光元件，感光面積較前代提升144%，搭配5nm製程AI晶片，運算效能飆升140%。支援 8K30fps全景錄影 與 5.7K60fps運動HDR，強光下仍保留豐富層次，而獨家 PureVideo夜拍模式透過AI降噪演算法，即使近乎全黑環境，亦能輸出清晰低噪影像，徹底解決全景相機「夜拍即廢」的難題。

首創可換鏡頭

X5最大突破在於革命性可更換鏡頭設計，鏡頭覆蓋超硬鑽石薄膜，抗摔性提升100%，用家自行拆卸更換。結合 IP68防水防塵 設計，裸機支援15米防水，搭配潛水殼更可深潛60米，水下拼接效果無縫完美。無論衝浪激流或深海探秘，X5皆穩定記錄每一幀，讓極限創作者徹底擺脫設備限制。

InstaFrame模式：平面與全景同步拍攝

為降低全景攝影門檻，X5新增 InstaFrame模式，可同步輸出 4K智慧平面影片 並保留 8K360°全景原始檔。用戶能即時分享精剪片段，後期再自由調整視角，實現「一機兩得」的創作彈性。例如滑雪時發布第一人稱視角，事後從全景提取旁觀者畫面，搭配隱形自拍桿效果營造懸浮視角，打造沉浸式Vlog。

續航、防震與收音全面升級

X5內置強化電池模組，續航達185分鐘，支援20分鐘快充至80%。全新防風收音位設計 抑制風噪，高速運動中仍清晰收錄環境音。 FlowState防震科技 與 360°水平校正 確保劇烈晃動下畫面絲滑流暢。

AI剪輯生態：從拍攝到成片一鍵搞定

透過 Insta360 App，用家可一鍵完成去背、調色與特效添加，而 Insta360+雲端服務 支援自動備份與即時分享，8K龐大檔案亦能快速傳播。內建子彈時間與星空縮時等模式，簡單設定即可製作慢動作旋轉或星軌流動視覺奇觀，滿足社交媒體內容需求。

X5單機售價$4,099，主銷套裝（含自拍桿、替換鏡片） $4,899，已經正式開售。