華為TruSense系統大升級｜全新超感知模組 60+健康指標一鍵監測

華為TruSense系統大升級｜華為早前公布旗下健康監測系統 HUAWEI TruSense 迎來革命性升級，搭載全球首創的 「分佈式超感知模組」，將手腕與指尖雙重感測技術深度融合，實現從「單點監測」到「全身健康畫像」突破。這項升級為用家帶來「60秒掌握10大健康指標」的極速體驗。



華為深耕健康運動科技領域逾12年，憑藉持續的創新，在全球市場中保持領先地位。據最新市場研究數據顯示，華為腕上穿戴設備的全球出貨量同比增長位居首位 。尤其在售價 700 美元以下（不含稅）的腕上穿戴市場，華為出貨量穩居第一；更在中國智能手錶市場，更連續六年蟬聯出貨量冠軍。

華為腕上穿戴設備的全球出貨量同比增長位居首位

華為整合其最新的生命體徵監測技術，於 2024 年推出 HUAWEI TruSense 系統，旨在開創智能健康新典範 。該系統以準確性、全面性、快速性、靈活性、開放性及延展性六大核心特點為基礎。TruSense 系統能夠監測逾 60 項健康與身體狀況指標，涵蓋身體六大主要系統，包括循環系統、呼吸系統、神經系統、內分泌系統、生殖系統以及肌肉狀況，為用戶提供全面的健康管理體驗。

只需約 60 秒即可評估超過 10 項重要健康指標

全新分佈式超感知模組技

新系統核心亮點在於突破性地引入了「分佈式超感知模組技術」，巧妙地結合了手腕與指尖的感測能力，突破了傳統智能手錶僅通過底部進行監測的局限，將多樣化的感測器進行分佈式部署。通過整合來自手腕以及身體其他部位（例如指尖）收集的資料，顯著提升了感知能力 。指尖因其密集的血管結構、較薄的皮膚表面以及較少的黑色素和毛髮干擾，在特定場景，尤其是在心血管監測方面具有獨特優勢。新的分佈式超感知模組技術有效利用光學、電子、聲學及機械等多方面訊號，並進行高度整合，這種多模態訊號融合的方式，極大地提高了健康監測的準確性、速度與全面性 。

因為新增指標使得健康監測更加完整

升級後的 HUAWEI TruSense 系統在血氧測量速度方面帶來顯著提升，能夠即時反映血氧水平變化 。此外，系統內置的「Health Glance」功能亦得到增強，只需約 60 秒即可評估超過 10 項重要健康指標，並新增了三項關鍵指標：心率變異性（HRV）、情緒健康及卵巢功能評估 。這些新增指標使得健康監測更加完整、及時且以用家為中心 。

HUAWEI WATCH 5即將登場

作為全新HUAWEI TruSense系統的首發配件，HUAWEI WATCH 5 將於2025年5月全球上市，更多詳情將於 5 月公佈。