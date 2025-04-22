Mercedes-Benz Vision V上海直擊發佈｜Mercedes-Benz 今日（4月22日）於中國上海隆重舉行新車科技發布會，當中備受車迷期待的全新豪華MPV概念車——Vision V正式發佈。作為一個全新系列，Vision V重新定義七人車的功能與形象，更進一步看到品牌在MPV市場的野心。新車預計將於 2026 年正式量產，並會以「中國製造」作為亮點，專為亞洲市場而設。



流線型設計＋型格LED燈

Vision V 是 Mercedes-Benz 全新 VAN.EA（Van Electric Architecture）電動平台下的首款豪華概念車，該架構將於 2026 年起支援品牌未來所有電動廂式車與MPV產品。Vision V 的誕生意味著 Mercedes-Benz 正積極拓展其產品組合，首次針對私人客戶與專屬接送服務市場打造全新級距，結合空間、舒適、數碼沉浸體驗於一身。

Benz高層更形容這是一部「為極致奢華與私人尊享而設的豪華轎車級MPV」，設計理念與賓士經典 S-Class 有著異曲同工之妙。

在發布會現場，Mercedes-Benz Vision V 概念車緩緩駛出，吸引全場目光。全車採用流線型設計語言，短前懸與拉長車頂線條，加上大尺碼輪圈與隱藏式 B 柱，營造出動感與尊貴並重的氣勢。全新鍍鉻水箱罩由近 200 組發光玻璃百葉包圍，並配有三點式星芒頭燈與尾燈，一開機即上演迎賓燈光秀，展現前所未有的科技質感。更特別的是，後窗與車尾設有多達450組3D光柵，在行車時亦能依動態調節燈效，將車輛本身轉化為一件光影裝置藝術品。

整體外型設計突破傳統七人車沉悶格局，營造出型格而動感十足的視覺效果。這種設計語言明顯延續品牌近年在概念車上的創新風格，結合空氣力學與美學，彰顯車廠對MPV設計的嶄新理解。

打造尊貴移動客廳｜65吋巨幕＋可平躺座椅

走進 Vision V 的車艙，仿如置身頂級頭等艙。右側設有自動「迎賓滑門」與電動踏板，進入車廂後映入眼簾的是一個無比開揚的「Private Lounge 私人會所」，以白色 Nappa 真皮、絲質布料、開孔木飾面與鍍鋁裝飾交錯鋪陳，完美融合傳統工藝與現代設計。兩張頭等座椅不但可電動傾斜至平躺，中間還設有觸控板與隱藏式升降檯面，而檯面拉出後更可變成高級西洋棋盤，展現品牌對細節美學的堅持。更驚喜的是，司機艙與後座以智能變色玻璃隔開，可依需要轉為透明或完全不透光，打造絕對私密與沉浸的車內空間。

當需要私人空間或娛樂時，莫過於地板下隱藏的65 吋 4K 電影院螢幕。當乘客就位並關門後，巨幕會由地板緩緩升起，正式開啟沉浸式數碼世界。螢幕具備分割畫面功能，可播放影片、開會或進行互動遊戲，同時結合全車 42 組 Dolby Atmos 環繞音響系統、7 組投影機與座椅震動模組，帶來媲美家庭影院的感官體驗。

同時，側窗也能變成額外顯示畫面，營造出全車環繞的360 度沉浸效果。在不同場景模式下，車內氣氛燈會依音樂節奏變色，打造出前所未見的數碼感官空間。當中提供七大場景模式，包括：

1.娛樂模式：觀影聽歌，放鬆身心。

2.放鬆模式：播放療癒景致與輕音樂，進行冥想休息。

3.遊戲模式：搭配手掣玩賽車遊戲，享受駕馭快感。

4.辦公模式：將螢幕變成虛擬辦公桌，適合遠距會議。

5.購物模式：模擬精品櫃位，讓你選購高級商品。

6.探索模式：結合擴增實境，3D 環景探索沿途景點。

7.卡拉OK模式：隨時高歌一曲，車廂即變身迷你 K 房。

這些互動內容可透過觸控板操作，讓乘客享受完全個人化的數碼生活。

Vision V 分VLE與VLS雙版本

Mercedes-Benz指 Vision V 將新車將分為 VLE（舒適實用取向）與VLS（高端旗艦版） 兩個系列，VLE 主打舒適與實用兼備，適合家庭及商務用戶；而 VLS 則朝向更奢華的路線，無論用料、科技還是尊貴感，都與品牌的旗艦房車系列 S-Class，展現 Mercedes-Benz 在高端MPV市場新佈局。

Vision V 將於中國製造

值得一提的是，Mercedes-Benz Vision V 將會於中國製造，成為品牌針對亞洲市場設計及生產的高級MPV車款。這項決定不僅回應亞洲車迷對豪華七人車日益增長的需求，更體現 Benz 對中國乃至整個亞洲高端汽車市場的重視。

隨著電動化與智能化發展，傳統七人車的形象亦正被顛覆。Vision V 不單以外型與配置帶來驚喜，更將豪華MPV推向前所未有的新高度。Mercedes-Benz 指新車預計將於 2026 年正式投入量產，屆時有望為豪華車市場注入新動力。