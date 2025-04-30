Apple首部iPhone摺機傳聞整合｜其他品牌智能手機都推出摺機的情況下，經過多時的傳聞與期待，Apple 終於準備帶來歷史上首部摺疊式 iPhone。以下整合這部螢幕摺疊 iPhone 目前已知的傳聞，包括硬件規格、定價、推出日期等。



首部摺機 iPhone，將以「書本式」開合設計面世，融合了手機與平板的優點，帶來一種全新的使用體驗。展開時，內部搭載一塊 7.8 吋的無摺痕大螢幕，接近 4:3 的顯示比例，宛如一部袖珍 iPad mini。收合後，外部配備約 5.5 吋的副螢幕，方便用戶即時查看訊息、拍攝照片或執行日常操作，做到一機兩用，輕鬆應對各種生活情境。

令人矚目的不只是螢幕的規格，還有Apple對細節的追求。據了解，這部摺機 iPhone 採用了創新的鉸鏈設計，結合不鏽鋼與鈦合金材質，大幅提升耐用性與輕量化，確保長時間使用後依然堅固可靠，解決目前市面上摺機的鉸鏈通病，當然這還是停留在理論上，確實效果還要等實機出來。外殼則完全以鈦金屬打造，帶來更輕盈的手感。

由於摺疊機身的超薄結構，這款 iPhone 可能會暫別大家熟悉的 Face ID，改以側邊電源鍵整合 Touch ID 重新回歸。摺疊狀態下僅 9mm，展開後更是達到僅 4.5mm 的驚人厚度，成為Apple史上最纖薄的產品。這樣的設計讓摺機 iPhone 在行動辦公、閱讀、娛樂等場合表現得游刃有餘，無論是外出使用還是家中放鬆，皆能自由切換。

值得關注的是，這部摺機 iPhone 的推出，被業界視為能夠重新點燃摺疊手機市場熱度的關鍵。根據 Display Supply Chain Consultants（DSCC）的報告，摺疊手機市場從 2019 至 2023 年期間，每年保持 40% 的驚人增長，但進入 2024 年後成長已經放緩，預計 2025 年甚至會出現負成長。

價格方面，摺機 iPhone 也展現出Apple對「高端市場」的堅持。據爆料，這款產品的起步價將落在美金 2100 至 2300 元之間（約港幣 16,500 至 18,000 元），稍高於現有的摺疊 Android 旗艦機型如 Galaxy Z Fold6 或 Pixel 9 Pro Fold。這樣的定價雖然不算親民，但作為Apple第一部摺機，應該也能吸引不少果迷買單。

至於發售時間，綜合各方消息，首部摺機 iPhone 預計將於 2026 年下半年正式亮相，可能與 iPhone 18 系列一同發布。