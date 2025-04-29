Google錢包將有更便捷功能　信用卡緊貼即可透過NFC綁定流程簡單

據相關報道，Google正在為其錢包應用測試一項新的「NFC Tap Card」功能，這將極大簡化用戶綁定銀行卡的操作流程。根據最新的拆包訊息顯示，在未來版本中，用戶只需將實體銀行卡靠近手機背面的NFC感應區域，即可快速完成綁卡過程。



這項功能的實現細節來源於對Google錢包最新測試版（v25.16.33）的代碼分析。據透露，用戶在點擊右下角的加號按鈕後，可以選擇「支付卡」選項，並通過「輕觸以綁定」的方式開始操作。

Google錢包將有更便捷功能（androidauthority）

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具體步驟包括：將銀行卡靠近手機背部的NFC感應區，待手機震動提示後，系統會自動讀取卡號和有效期，隨後用戶需要手動輸入CVV（安全碼），並按照提示通過短信或電話完成銀行認證。

目前，用戶在使用Google錢包綁定銀行卡時，需要手動輸入卡號、有效期以及CVV等訊息，或者通過手機攝像頭掃描銀行卡來提取相關訊息。此外，部分銀行及金融機構的應用程序也支持將卡片直接添加到Google錢包中。不過，新功能的具體上線時間仍需等待Google官方的進一步確認。

值得一提的是，蘋果公司已在iOS 18系統中引入了類似的「NFC Tap Card」功能。用戶只需將iPhone靠近銀行卡上的晶片，即可自動錄入卡片訊息，從而完成綁卡操作。這一功能的推出，為用戶提供了更為便捷的體驗，同時也表明NFC技術在移動支付領域的廣泛應用已成為趨勢。

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