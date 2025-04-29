美國加徵關稅蘋果轉移生產線　iPhone 20周年新機複雜難脫中入印

美國政府宣布將對中國關稅調到最大145%。由於科技大廠蘋果主要在中國生產iPhone，外界擔憂他們容易受到貿易戰波及，導致iPhone漲價。



《路透社》25日也指出，蘋果計劃在2026年底前，將在美國市場銷售的大部分iPhone的生產從中國轉移到印度。但有專家表示，蘋果要脫離中國可能沒這麼容易，因為預計2027年登場的iPhone 20周年機製作方式複雜，難以在印度生產。

iPhone 20周年新機複雜難脫中入印（reuters）

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《CNET JAPAN》報導，外界擔憂受美國對中國關稅影響，iPhone價格恐大幅調漲，傳蘋果也考慮將生產據點轉移到關稅負擔較低的印度。但《彭博社》預測蘋果動向聞名的科技記者Mark Gurman在電子報「Power On」中指出，預計在2027年登場的特別版iPhone 20周年機，可能會讓蘋果面臨新的難題。

Mark Gurman表示，蘋果為了紀念iPhone開賣20周年，準備了2款特別機型。其中一款是討論已久的摺疊機，另一款為採用大量玻璃材質的「新型Pro」。他認為蘋果在印度生產這兩款新機種的可能性很低。

他指出，就現有iPhone而言，印度的生產基地已能達到與中國同等的品質。然而20周年紀念款機型極其複雜，需用到新的零部件和製造技術，因此在2027年前，無法保證能在中國以外的地方生產。

在印度Quandary Peak Research負責專利管理與收益化的哈桑（Muzammil Hassan）也同意這個觀點。他認為蘋果可能會將基本機型和高端機型的產線分開。「中國的工廠擁有多年經驗累積的專業技術和成熟生態系統，在中國以外的國家生產高端機型將會很困難」。

哈桑也指出，蘋果可能會將在印度生產的iPhone數量增加到約8千萬台，並在2026年達到接近1億台的水準。「在印度生產的接近1億台iPhone是否全部為基本機型，或者是否也包括高端機型，這一點值得關注」。

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