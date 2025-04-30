天氣開始熱了，不少家庭在重新開冷氣前都會先清潔一下幾個月沒用的冷氣機身，最基本是清洗隔塵網。但近日抖音上就有位家電店老闆娘指片警告，早前看到行家竟公然推薦用家買「冷氣噴霧」，聲稱可以平價自行DIY清潔冷氣。她呼籲市民不要自行購買噴霧回家使用，更指不少苦主因做漏一步，對冷氣機做成永久損害，為了節省洗機錢，最終要整部冷氣更換。



一般人用冷氣噴霧做漏重要步驟超出事

一名家電店老闆娘在TikTok上載影片表示，原來「冷氣噴霧」是帶有腐蝕的，作用是去隨散熱片內的污物，但老闆娘指這個工具應該由合格的冷氣維修師傅使用：「師傅在清潔時，噴完噴劑會立即沖水，但市民噴完通常不會沖水，這樣真的會出事。」

原來「冷氣噴霧」是帶有腐蝕的，用後必須以清水洗機，否則會令冷氣損壞

噴完要即時清洗．否則損壞冷氣

一般用家沒有高壓水槍清除噴霧的殘餘物，最終令散熱片腐蝕損害。影片曝光後她收到很多留言，多名受害者表示同意，曾買噴劑回家自行使用，結果冷氣馬上就壞掉，只能換新機；亦有網友如當頭棒喝：「本來就想買來噴，幸好得你提醒。」

師傅在清洗時，都會在噴完噴霧後馬上沖水，但不知情的大眾並不會做這個步驟。 （Canva）

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家電店老闆娘還笑這類「冷氣噴霧」帶有香味是很無知：「香氛、香水是冷氣最害怕的氣味，容易卡在裡面，你卻搞甚麼綠茶香氛，根本是本末倒置！」最後她再三呼籲市民，不要自行使用「冷氣噴霧」洗機。

消委會：一般用家每2星期清潔一次隔塵網就夠

另外，消委會指導過一般用家清潔冷氣的方汰，基本上每2至3星期以清水或中性清潔劑清洗一次隔塵網就ok。不要大力刷、不要放在陽光下曝曬，洗乾淨後要等陰乾或抹乾後才好開機；這樣就可以提升製冷效果，吹出來的空氣會更清潔、還能慳電。