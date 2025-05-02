史迪仔亂入海港城｜嘿，史迪仔迷們！準備好迎接一場萌爆又有點反斗的冒險嗎？為了迎接迪士尼真人版《史迪仔》電影的上映，尖沙咀海港城由即日至 6 月 15 日舉辦「史迪仔亂入海港城！！！」主題活動，在商場內外有多處主題設施，比如7 米高的巨型史迪仔 WISHER，還有天星碼頭、星光行出口對外的大量打卡位，仲可以同史迪仔玩沙、滑浪！絕對是史迪仔在香港最盛大的主題活動，粉絲必去！



史迪仔粉絲必去的「史迪祭」！五大必打卡亮點

以下就為大家揭曉五大必打卡的亮點活動，一定要記得帶上相機，捕捉每一個精彩瞬間！跟史迪仔一起度過這個充滿歡笑與驚喜的夏天了！一齊大叫「OHANA」！



1. 史迪仔夏威夷海灘打卡區

海運大廈露天廣場化身為充滿夏威夷風情的衝浪天堂！你可以跟高達3 米的巨型史迪仔合照，還有2 米高的史迪仔沙雕，彷彿真的來到了熱帶海灘，一邊享受陽光，一邊與史迪仔在維港邊衝浪！

史迪仔夏威夷海灘打卡區

史迪仔夏威夷海灘打卡區

史迪仔夏威夷海灘打卡區

史迪仔夏威夷海灘打卡區

史迪仔夏威夷海灘打卡區

2. URDU WISHER 祈願系列巨型史迪仔

由玩具品牌URDU發起的 WISHER 繼7米 Mickey Mouse 後，再次在海港城設備超過 7 米高的巨型史迪仔 WISHER，坐鎮於海運觀點，成為活動的絕對焦點！這個大型裝置不僅萌力爆表，還象徵著祈願與祝福，讓你在拍照之餘也能心想事成。

URDU WISHER 祈願系列巨型史迪仔

URDU WISHER 祈願系列巨型史迪仔

3. 母親節特別見面會

母親節當天（5 月 12 日），史迪仔將親自現身與大家見面！不僅可以近距離跟他互動，還能在沙雕前合影留念。無論是媽媽還是孩子，都能感受到與史迪仔一家人（OHANA）的溫馨時刻！

母親節當天（5 月 12 日），史迪仔將親自現身與大家見面！

4. 史迪仔期間限定店

史迪仔迷絕對不能錯過的購物天堂！這次限定店推出超過800 款精品，其中包括多款會場限定商品，推薦URDU祈願系列史迪仔公仔（可換表情）、活動特別色7吋史迪仔，迪士尼系列收藏卡、福部屋招財貓掛飾等，Hot Toys 最新蝴蝶結柬耳史迪仔盲盒系列開售，仲有巨型版同你打卡。還有《史迪仔》真人版電影聯名商品，讓你一次買到爽！

URDU祈願系列史迪仔公仔（可換表情）

活動特別色7吋史迪仔

當然有不同size的史迪仔毛毛公仔

當然有不同size的史迪仔毛毛公仔

家品、旅行用品也很齊全。

Hot Toys 最新蝴蝶結紮耳史迪仔盲盒系列開售，仲有巨型版同你打卡。

福部屋招財貓系列

福部屋招財貓系列

5. 韓式攝影自拍房

想要拍出超流行的韓式風格大片嗎？來到SNAPIO的《史迪仔》主題自拍房，不僅有精美的場景設計，還有Stitch主題相紙的即影即有拍照服務，除了傳統photobooth風格的自拍機，還有高角度鏡頭的韓式攝影自拍房，讓你留下專屬於這次史迪仔冒險的美好回憶！

韓式攝影自拍房

史迪仔亂入海港城｜詳情一覽

活動日期：2025 年 5 月 1 日至 6 月 15 日

活動時間：上午 10 時至晚上 10 時

活動地點：海運大廈露天廣場、展覽大堂、地下中庭、海運觀點及港威商場廣東道入口

