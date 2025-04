朗豪坊星球大戰萌友歷險展|作為一名忠實星戰迷,5月4日當然是要慶祝「星球大戰日」!May The Force Be With You!旺角朗豪坊為慶祝「星球大戰日」及朗豪坊20周年,Hot Toys攜手朗豪坊打造了一場星戰迷必到的沉浸式體驗——《星球大戰:萌友歷險》主題展覽及期間限定店!無論你是資深粉絲,還是初次接觸星戰宇宙,這次活動絕對不容錯過!



朗豪坊星球大戰萌友歷險展|與原力同行、同尤達BB及星戰熊打卡

星戰迷的天堂:4大打卡亮點全面介紹

1. 3米高巨型Grogu與Wicket吹氣裝置|首次亮相的Grogu與星戰熊仔Wicket巨型COSBI吹氣裝置高達3米,憑藉其超萌造型成為活動的絕對焦點。這兩位星戰宇宙中的萌物角色,將以全新姿態震撼登場,完美還原電影中的可愛魅力!



2. 原力冥想空間|在這裡,你可以像絕地武士般「感受原力」!Grogu的原力冥想空間以科技與沉浸式體驗結合,當你坐在冥想石上,LED燈光與旋律將同步變化,帶來無與倫比的放鬆與治癒力量。



3. 萌趣互動Grogu|購物專區內的Grogu COSBI互動裝置,配備LED動態屏幕,展示多款原創表情動畫。搭配未來感的薄荷綠設計,讓粉絲們在打卡的同時,也能感受到滿滿的療癒氛圍。



4. 香港首展:Hot Toys 1:6比例珍藏人偶|首次公開展出的Hot Toys《星球大戰》系列1:6比例珍藏人偶,展示了電影中角色的超高還原度與極致工藝,讓收藏家近距離欣賞每一個細節。



星戰迷的收藏盛宴:限定商品與COSBI盲盒系列

Hot Toys特別推出超過100款星戰相關產品,其中包括會場限定的1:6比例珍藏人偶,如黑武士(雙色對決版)和Stormtrooper(櫻花版)。此外,全新COSBI盲盒系列、毛公仔掛飾,以及日本直送的限定商品也將首次亮相,為粉絲帶來無限驚喜!

星戰日限定活動:與帝國軍第501旅同慶

5月4日與5月17日,帝國軍第501旅香港駐軍將現身朗豪坊,與粉絲互動合照!當日完成指定打卡任務,更可獲得限量版禮品:

5月4日限定:Hot Toys Grogu COSBI造型氣球

5月17日限定:紀念手幅

數量有限,換完即止,星戰迷千萬不要錯過!

「Galaxy Adventure」集章活動:完成銀河探索任務

凡於期間限定店消費滿HK$500,即可獲贈「Galaxy Adventure」護照,參與銀河探索任務並收集紀念印章,完成後即可獲得限量紀念禮品及Power Gate專門店的HK$100優惠券。

活動詳情整理

朗豪坊 | Hot Toys《星球大戰:萌友歷險》主題展覽

日期:2025年4月30日至2025年5月25日

時間:上午10時30分至晚上10時

地點:朗豪坊4樓通天廣場



朗豪坊 | Hot Toys《星球大戰:萌友歷險》期間限定店

日期:2025年4月30日至2025年5月25日

時間:上午10時30分至晚上10時

地點:朗豪坊4樓通天廣場



「Galaxy Adventure」集章活動

換購日期:2025年4月30日至2025年5月25日

換購時間:上午10時30分至晚上10時

換購地點:朗豪坊4樓通天廣場期間限定店



星戰日限定活動

日期:2025年5月4日及2025年5月17日

時間:下午2時至4時(帝國軍第501旅見面會)

限量禮品派發時間:下午2時至晚上6時

地點:朗豪坊4樓通天廣場