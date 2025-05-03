Threads網民投訴冷氣機用不到兩年就有臭味　三招幫你預防、解決

冷氣機預防臭味｜炎炎夏日，冷氣機無疑是每個家庭最不可或缺的救星。但最近在 Threads 上，一位用戶 @jiawen6904 分享了引起不少共鳴的經歷。她表示，自家使用不到兩年的日系冷氣機，最近開機時竟飄出一股濃濃的汗酸味，讓整個室內空間變得難以忍受。她更進一步指出，家中另一台韓系冷氣機則未出現類似狀況，讓她不禁懷疑，難道冷氣也會有「體質差異」？



這類「冷氣異味」的情況，其實在不少家庭都曾發生過，而這往往與冷氣機內部的潮濕、霉菌滋生與保養習慣息息相關。冷氣在長時間運作後，其內部散熱片、風管及濾網會累積灰塵與濕氣，如果清潔不當或使用習慣不佳，就會成為細菌與霉菌的溫床。這些微生物在空氣流通時被釋放出來，便會產生令人不適的氣味，尤其像汗臭這類強烈的酸味，更是許多用戶共同的惡夢。

有網友在留言中直言：「冷氣一年洗一次，要關機記得確定機體除霉有打開。」這句話點出了其中一個關鍵：冷氣機不僅需要定期清洗，更要在使用完畢後妥善除濕。當冷氣關機後，內部的冷凝水如果沒有被完全蒸發，就會殘留在機體內部，加速霉菌生長。許多高階冷氣機雖然內建自動除濕或風乾功能，但若用家未主動啟動或設定關閉後風乾模式，那麼異味問題仍難以避免。

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那麼，面對冷氣發出怪味這樣的情況，究竟該如何應對？首先，最基本也是最有效的方式，就是定期保養與清潔。專家建議，冷氣機每年至少進行一次深層清洗，包括濾網、散熱片與出風口，必要時可請專業技師拆卸清潔內部。尤其在使用頻繁的夏季，更應將濾網清洗頻率提高至每兩週一次，以確保空氣流通暢順、不被髒污堵塞。

此外，冷氣在每日使用後，建議保留10至15分鐘的風扇運行時間，讓內部濕氣完全蒸發，避免水氣殘留。若機型支援自動乾燥或除霉功能，務必開啟使用。尤其是在梅雨季或濕度偏高的地區，使用冷氣的同時也應保持空氣流動，例如搭配抽濕機或開窗透氣，以降低整體濕度，減少細菌滋生機率。

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如果冷氣味道已經產生，且屬於強烈酸味或霉味，除了清洗外，也可考慮使用冷氣專用的抗菌噴霧或清潔劑。但需注意，這類產品應避開風扇摩打及電子零件，並選用成分安全、不損機體材質的品牌。此外，也有網民分享，自製白醋噴霧或小蘇打水清潔濾網亦有不錯成效，但需確認機體是否耐酸鹼、避免腐蝕零件。

而在選購冷氣時，除了品牌與冷房效率外，也可將抗菌設計作為一項重要考量。市面上已有不少品牌強調自潔科技、防霉濾網或銀離子抗菌技術，能在使用過程中有效抑制異味源頭。雖然這些功能可能會讓價格略高，但從長期使用角度來看，無疑更能保障空氣品質與居家健康。