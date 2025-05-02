如果你的八達通卡忽然收到500蚊來歷不明的「神秘增值」，你會如何處理？Threads平台有網民就有忘奇遇，更隨即收到陌生來電，語氣兇惡且揚言如不即時退款，就會報警處理。

事主將全程cap圖分享到Thread，網民認為極有可能是新型網上騙局，建議遇到同類事件時，最緊要自行尋找官方渠道查詢及等待有關方面處理。最新update，八達通公司已聯絡事主，建議市民切勿自行處理，並已由系統轉走可疑款項。



忽然收到500蚊神秘增值

事件發生於4月尾左右，Threads民 Clara 一天忽然發現八達通卡多了500蚊，及後收到陌生號碼來電，對方指自己「用八達通轉錯左500蚊比佢」，要求即時轉數還款、否則報警；事主一來覺得是對方自己做錯事，且態度極差，就叫對方即管去報警，自己不會動款項分毫，如事件屬實會按程序退款給對方。

多次來電威脅：立即退款否則報警

但對方依然來電5、6次，又以WhatsApp 聯絡，指自己已聯絡八達通公司，又在荔枝角警署落案，甚至提供了報案編號（記者：有網民指香港並無荔枝角警署，但長沙灣分區警署地址為荔枝角道，也不能斷言對方有心欺騙）。經過多日的折磨，終收到八達通公司聯絡指：「會轉返走筆錢，事主不用任何動作。」

500蚊事少．最可怕是私隱受損

事主稱自己的八達通卡既沒開通「八達通銀包」功能也沒有連結轉數快系統，而對方竟然清楚她的手機號碼及英文名，覺得私隱受損。有網民警告這筆轉數或來自可疑的「人頭戶口」，或涉不法洗錢活動，如事主私下使用或手動轉款，或會因此牽涉入案。所以最好的方法是即時致電防騙易熱線 18222 或直接聯絡八達通公司（以免騙徒另外再假扮八達通公司聯絡）報備，並交由官方處理。

八達通官方回應：交由系統處理、不要私自轉款

最新update，八達通公司已聯絡事主，建議市民切勿自行處理，並已由系統轉走可疑款項。而根據八達通官方指，確認收款人身份及轉帳資料正確無誤是付款方的責任，所有付款交易一經確認即無法撤銷。八達通發言人又補充，如發現不慎錯誤轉帳，可透過熱線電話 2266 2222 聯絡，並利用「八達通銀包錯誤轉賬退款申請表格」向八達通公司申請進一步跟進。

收到錯誤轉帳款項｜我有責任處理嗎？

根據香港銀行公會及金管局「跟進錯誤轉帳的處理程序」新指引，當中建議有關銀行接獲客戶「轉錯數」報告後，2個工作日內要求收款銀行，聯絡客戶及確認有關誤收轉帳，並取得客戶授權後即時轉回有關資金。銀行有責任提供一切相關資料，協助客戶盡快識別是否錯誤轉帳，並需提醒收款客戶不歸還錯轉款項，可能要承擔刑事責任。