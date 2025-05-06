PS5主機美國跟Xbox加價最多200美元？日前微軟宣布 Xbox 主機及其遊戲全面加價之後，市場分析師普遍預期，Sony PlayStation 很可能將於短期內跟進這波加價，而 PS5 和 PS5 Pro，或將迎來每部上調 100 至 200 美元的售價。同時，連 PS5 遊戲也一同加價，價格約定在 80 美元的水平。



這一波加價潮的導火線來自於任天堂早前宣布，旗下旗艦級遊戲將進入 80 美元的定價水平，接踵而至 Xbox 主機與遊戲也進行價格調整。這一連串的加價行為，大多是與美國新一輪的關稅政策有關。

根據 MST Financial 分析師 David Gibson 的說法，PS5 主機的售價可能將一口氣提高至多 200 美元（約$1,550），亦即從目前 499 美元（約$3,867）飆升至 699 美元（約$5,417）。尤其針對 PS5 Pro，預計將是第一款接近 1000 美元大關（約$7,800）的家用遊戲主機。

PS5 Pro

值得一提的是，香港未會跟隨中美的關稅政策，因此港版的 PS5 目前看來加價機會不大，會保留在 $2,980 價位。這不等於對香港玩家沒影響，因為兩地的 PS5 價格差在加價會來到接近 $1,000，意味著提供轉賣空間，屆時港版 PS5 將再一次成為炒家的目標。不想到時食炒價或缺貨買不到機，現在或者是入手 PS5／PS5 Pro 主機的最佳時間。