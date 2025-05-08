網民淘$500投影機中伏｜想在家中隨時隨地在大螢幕上睇Netflix、YouTube，很多人都會選擇用投影機代替電視，不只慳位，同一尺寸下比電影的價格實惠很多。有網民在 Facebook@淘寶開心share 群組中分享，在淘寶用約$500買了一部投影機，誰不知中大伏，完全與描述講的規格不符，側投效果差勁。



網民在 Facebook 分享，於淘寶用約 $500 買了一部投影機 ，店家聲稱有三十天免費試用，用途主要是真心供小朋友睇電影。因此，選購時要求並不多，看這這款聲稱可以支援不高於30度角側投，加上價格低廉，於是就決定入手。

網民在測試中發現，這款投影機正投都尚算光亮，聲稱高達2500流明。可是網民使用上其實比較需要側投，可是這款投影機在側投時角度非常難難調，自動校正功能形同虛設，同時側投時亮度會大幅減低，嚴重影響體驗。

消委會10款投影機評測：4K﹑可攜式

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其實選購投影機時要注意的事項非常多，投影機亮度流明、有沒有自動校正、是否支援Netflix、實際使用需要、擺放位置等，記者建議最好親身試機。如果想參考市面上哪一款比較好的話，消委會過去錯測試10款投影機，當中包括4K和可攜帶式，不是貴必然等於好。

4K 技影機的型號由 $9,999～$15,988 不等，當中有 4 款都能取得 4 星總評，只有極米 HORIZON Ultra 為 3.5 分，原因與影像對比度欠佳、色彩不夠自然有關。5款機型中，EPSON EH-LS650 的影像質素評分最高，達到 4.5 分，測試亮度超過 2,100 流明，色彩﹑清晰度都有不錯的表現。

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可攜式投影機大多在寧靜程度﹑機身溫度上有較好表現，如果對影像質素有較大要求的話，可攜式投影機即難以提供好的質素，甚至有 3 款投影機只有 1.5 分的影像質素評分，包括人氣的 Samsung The Freestyle。這類投影機只能作為在特定情況下的代用品，在表現上難以完全取代電視。