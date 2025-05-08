手機電池比尿袋還要猛？10000mAh時代要來了　國產手機續航大突破

要聊大電池手機，狐妹腦子裏立馬想到～



上個月月中發布的榮耀 Power 這款新機。8000mAh 的超大容量青海湖電池。

榮耀 Power（honor）

榮耀 Power（honor）

能量密度做到 821Wh/L ，實測 16.6 小時的持續亮屏。這一點讓狐妹印象太深刻了！

我手裏去年這時候換的手機，才 4700mAh 啊......



還沒來得及感慨，咱國產手機這幾年在續航上的技術突破，算是徹底起飛。

結果今天，我又看到，真我（realme）直接掀桌子了！

不知道你們刷到了沒，最新官宣了一款 10000mAh 電池的概念手機。

realme概念手機（realme）

乍一看，10000mAh ？這下不會再提續航焦慮了吧？這電量，比一些充電寶還猛了。

直接引發網友調侃，

「 這怕不是自買充電寶送手機？ 」

（微博）

先不提 10000mAh 的手機是否真有必要？

先來細品下真我的操作～

5月6日，真我在海外賬號放出了一款搭載 10000mAh 電池的概念手機。

realme概念手機（realme）

雖然官方沒公布具體配置。

但按照真我最近剛發布的 GT7 搭載 7200mAh 電池的操作，這款概念機很可能是在秀肌肉。

把 10000mAh 塞進手機裏，要麼機身厚，要麼電池密度逆天。

realme GT7（realme）

很明顯，真我就是在展示自家在電池堆疊技術上的突破。

不過呢，官方也暗示這機子可能不會量產，更多是技術探索，為未來的超長續航機型鋪路。

即便如此，網友已經坐不住了炸鍋：

「 難受，6000mAh 就想換，結果 7000mAh 出來了，7000mAh 想換現在 8000mAh 又出來了。 」

「 方向對了，期待早點卷出 10000mAh + 120W 量產機。」

「 硅負極鋰電池，雖然容量高，但使用壽命短，一年就衰減 10% 左右。 」



（微博）

網友的角度就比較落地了。

畢竟幾年前，手機電池還停留在 4000mAh 時代，廠商們吹續航的套路無非是 「 優化系統 」、「 降低功耗 」。

現在呢，國產手機上來就是幹啊，優化個錘子，老子直接堆電池！

realme概念手機（realme）

去年旗艦機就普遍進入 5000mAh 時代，6000mAh 的機型也開始冒頭。

今年，真我 GT7 直接幹到 7200mAh ，榮耀 Power 更是塞進 8000mAh 青海湖電池。 就近兩年，國產手機卷續航，讓電池容量不僅夠用，還越來越離譜。

光堆容量還不夠！

國產廠商在電池材料上也玩出了花。

像小米 14 Ultra 等機型，還在推高密度電芯，能量密度高達 779Wh/L ，同樣體積下塞進更多電量。

小米 14 Ultra（xiaomi）

電池大了，充電也不能拉胯啊。

這些年的快充技術，可以說 100W+ 快充，已經成了Android旗艦的標配。

但另一方面，技術進步了，續航升級了，咱普通用戶最關心的還是，這玩意兒會不會越來越貴？

以前超大電池是旗艦專屬，現在中端機也開始普及。而且真我也一直走的是性價比路線。

參考新發布的真我 GT7 ，內置 7200mAh 電池，售價 2599 元（人民幣）起（12+256GB 版本，國補到手價 2210 元），還沒有突破 3000 元檔。

所以如果 10000mAh 概念機能量產，估計也不會貴到離譜。

另外，如果手機續航能普及到 10000mAh ，或許充電寶也不太能用得上了。另一方面，軟件耗電也確實在增加，高刷屏、5G 、AI 等應用也是大趨勢。

所以廠商和用戶之間的續航攻防戰，恐怕還會繼續。

至於真我這次 10000mAh 概念機是噱頭還是未來？只能說確實釋放了一個信號，手機續航的天花板仍遠未觸頂。

對於部分有續航焦慮的消費者來說，也是好事，不過市場是多元的，也有部分用戶其實更看重輕薄和快充。

那麼問題來了，如果 10000mAh 的手機上市，你會買嗎？

延伸閲讀：國產手機掀電池革命 8000mAh是起點 iPhone快充及續航點接招？（點擊連結看全文）

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