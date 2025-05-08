華為鴻蒙系統電腦發布　跨設備協同搭超強AI智能交互挑戰Windows

快科技5月8日消息，這是華為鴻蒙電腦操作系統界面的首次亮相！



華為鴻蒙電腦發布（快科技授權使用）

今天上午，華為正式舉辦鴻蒙電腦技術與生態溝通會。會上，華為終端BG平板與PC產品線總裁朱懂東登台演講，並宣佈華為終端全面進入鴻蒙時代。

據悉，鴻蒙電腦歷經五年佈局，集結全球20多家研究所力量，佈局2700多項專利。此外，智慧辦公全面升級鴻蒙辦公，以無縫的協同、智慧的體驗、融合的生態，重塑生產力體驗。

他介紹，鴻蒙電腦將打破硬件隔閡，讓電腦不再是孤島。通過Harmony OS的分佈式軟總線，可實現鍵鼠共享、跨設備協同、應用接續、華為分享等。

華為鴻蒙電腦發布（快科技授權使用）

與此同時，華為鴻蒙電腦操作系統界面首次公布，自帶底部Dock欄，支持快捷應用直達。

默認應用包括設置、瀏覽器、圖庫、備忘錄、華為應用商店等。

左上角默認應用為「文件管理」「我的華為」。

左下角為「搜索」，右下角功能選項調節類似於Windows，包括輸入法、音量、Wi-Fi網絡、電池電量、時間日期等。

另外，系統右側可添加天氣、臨近日程、音樂、華為閲讀等應用卡片。

值得一提的是，華為鴻蒙電腦還搭載了方舟圖形引擎，帶來了超酷炫視效，同時基於人因，交互優先，多窗重載依然流暢。

據了解，鴻蒙電腦支持萬能桌面，鴻蒙卡片可根據需求自由選擇，實現千人千面的桌面佈局，還支持鴻蒙收納夾，可高效整理文件。

物理交互上，支持觸控板三指上滑懸停多任務、三指上滑清屏等操作。智能交互方面，內置系統級AI助理小藝，簡單一句話，搞定多件事。

除了專屬小藝智慧健，還可「右鍵一下，問問小藝」。

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支持文檔拖拽，實現文檔摘要、問答、翻譯、圖片訊息提取等多種功能。

桌面支持動態壁紙，寰宇星球，多種主題可選。此外還支持大帶寬傳輸，跨設備文件傳輸速率最達到160MB/s，為業界最快。

外設方面，鴻蒙電腦已支持1000+款外部設備連接，包括800+標準外設，以及250+非標準外設。

生態方面，鴻蒙電腦應用已覆蓋多個垂域，滿足基礎辦公及核心場景，應用開發目前正在持續加速。

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