PS6新消息｜當任天堂 Switch 2 的發佈揭開下一個世代遊戲機的篇章後，Sony 的 PlayStation 6也開始傳出相關傳聞與猜測，沒想到除了 PS6 外，更有機會同步推出新一代的手提遊戲機。



PS5 已推出接近五年，對於一款PS主機來說，差不多去到中後段，亦是下一代主機開始投入設計的時間。根據多位硬件分析師與供應鏈人士的透露，目前 PS6 已進入初步測試階段，有望在 2027 年正式登場。這個時間點看似尚遠，實則與 Sony 歷來的主機更新節奏相符，既保有技術迭代的空間，也為遊戲開發商提供了充足的時間針對新平台優化內容。

而談到規格，雖然目前並無官方確認，但根據知名爆料者 KeplerL2 所述，Sony 正在為 PS6 開發兩款不同的系統晶片（SoC），其中一款可能為主力旗艦機型所用，另一則可能應用於價格較低、效能略微精簡的版本。這不禁讓人聯想到微軟當年推出 Xbox Series X 與 Series S 的雙機策略，也許 Sony 將在 PS6 世代中採取類似做法，提供高低階選擇以滿足不同用戶需求。

而另一個備受矚目的傳聞，則是 Sony 可能同步推出一款全新手提機。這款尚未命名的裝置或許是 PS6 的延伸配件，或乾脆是一部可獨立運作的次世代手提機，令人再次回想起 PSP、Vista。據悉，其採用類似 Steam Deck 的設計理念，配備 TDP 約為 15 瓦的晶片，雖遠不及 PS5 的 200 瓦級別功耗，但若結合雲端串流與本地安裝雙模式，便有機會實現隨時隨地玩全平台遊戲。

在造型設計方面，目前可謂守口如瓶。PS5 的外觀大幅跳脫過往黑色主機的風格，因此不少人好奇，PS6 是否會延續這種風格，還是回歸像 PS2、PS4 那樣的經典黑色設計。

價格方面，目前尚無定論，但在 PS5 已經數度調整售價的情況下，PS6 的定價恐怕只會更高。有專家推測，高階機型起步價可能落在 800 至 1000 歐元之間（約$7030～$8787），進一步拉高家用主機的門檻。

關於遊戲陣容的部分，目前已有兩款重量級作品被傳為 PS6 首發搭配的大作：其一為備受期待的《The Witcher 4》，另一款則是科幻新作《Intergalactic: A Heretic Prophet》。這兩部作品皆以 2027 年為目標發行年份。