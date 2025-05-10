iOS 18.5更新　5大新功能加入　郵件App更方便、螢幕時間家長必用

Apple 將在下周推出 iOS 18.5 更新，5大新功能將為家長、郵件App用家﹑iPhone 13 用家帶來新的使用體驗。除了新功能外，下周正式推出後，也會測試 iOS 18.5 對 iPhone 的續航力影響。



這次最引人注目的改進之一，就是 Apple Mail App的升級。不少用戶抱怨找不到「全部郵件」的總覽頁面，只能透過不明顯的滑動手勢進入。iOS 18.5 解決了這個痛點，將「全部郵件」明確放置於螢幕右側邊欄，讓使用者可以自由在個別分類與總覽頁之間切換，大幅提升操作流暢度與搜尋效率。

而另一項與 Apple Mail 相關的變動則是「聯絡人頭像」的快速顯示控制。在前幾個版本中，Apple 為了強化視覺辨識度，參考 iMessage 的設計，在收件匣中加入聯絡人頭像功能。但這項改動對於部分用戶來說反而造成視覺擁擠、不便閱讀。以往若要關閉這項功能，必須進入設定應用深入尋找選項。現在在 iOS 18.5 中，只要點擊郵件 App 右上角的三點圖示，就能快速顯示或隱藏頭像，設定變得直覺也更即時，讓每位使用者都能根據個人偏好打造專屬郵件環境。

iOS 18.5 當孩子輸入 Screen Time 密碼時，家長的手機將即時收到通知提示。不管孩子是經由提示要求、還是手動輸入密碼解除限制，父母都能第一時間得知裝置使用情況，有效防止限制功能被繞過。

一直以來，最佳的大螢幕觀賞體驗多數集中於 Apple 自家的 tvOS 設備上。但實際上，仍有大量用戶是透過智能電視內建的 Apple TV App 使用該服務。在過去，這些用戶若要購買電影、訂閱節目，常常受限於裝置輸入體驗或授權流程的繁瑣。而在 iOS 18.5 中，「使用 iPhone 購買」的功能被擴展至第三方裝置與串流平台上。現在只要在智慧電視上點擊購買，系統就會自動喚起 iPhone 驗證頁面，透過 Face ID 或 Touch ID 確認後立即完成交易。

此外，衛星功能也迎來擴大適用範圍的好消息。以往只有 iPhone 14 與更新機型才能啟用衛星支援功能，例如緊急求救或無訊號區域下的訊息傳送。但 iOS 18.5 終於將此項支援下放至 iPhone 13 系列，包括 13 mini、13、13 Pro 與 13 Pro Max 等機型。（香港不支援這功能）

iOS 18.5 特別新增了一款全新的「Pride」桌布，延續近年來每年六月推出彩虹主題視覺設計的傳統。這次的新版本以更加鮮明與立體的色彩層次呈現，象徵多元、包容與尊重，適逢國際驕傲月到來之際，鼓勵使用者透過個人裝置表達自我認同與價值觀。