Samsung G Fold三摺疊手機曝光　9.96吋大屏卻配低容量電池？

根據最新爆料，三星即將推出的首款三摺疊屏手機命名為G Fold，將配備硅碳電池（silicon-carbon battery），其電池容量預計在5000mAh以下。相比之下，華為此前發布的三摺疊屏機型Mate XT非凡大師的電池容量為5600mAh。



目前即便是屏幕尺寸在6.3英寸左右的小屏手機，電池容量也已普遍接近甚至突破6000mAh。而三星這款三摺疊屏設備擁有高達9.96英寸的主屏幕，若電池容量低於5000mAh，實際使用中的續航表現令人擔憂。

Samsung首款三折疊手機Galaxy G Fold曝光（X）

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據透露，該設備有望在今年第四季度正式亮相，最快將在10月份發布。手機採用雙鉸鏈內折結構，實現G字形摺疊方案。其屏幕被分為三個部分，兩側屏幕均向中間屏幕方向摺疊，與華為Mate XT所採用的Z字形摺疊方式有明顯區別。

G字形摺疊設計能夠將屏幕完全包裹於機身內部，從而提供更好的保護性和結構穩定性。但為了滿足日常使用需求，該機仍需額外配備一塊外部副屏，這也使得整機厚度相較華為Mate XT有所增加。

此外，據爆料內容顯示，該機主攝像頭支持8K 30fps視頻錄製功能，但並未搭載5000萬像素級別的超廣角鏡頭。

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