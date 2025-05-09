全球5億粉絲網紅MrBeast進軍微博　頂流創作者：慈善與創意引熱議

5月8日，全球粉絲超5億的頂流網紅MrBeast（野獸先生）宣佈入駐微博。



據了解，MrBeast本名吉米·唐納德森（Jimmy Donaldson），美國Youtube視頻博主，其作為核心成員的MrBeast團隊頻道在Youtube上擁有3.91億粉絲，比「甲亢哥」IShowSpeed還火。

MrBeast進軍微博，即時成為熱搜。（微博）

MrBeast進軍微博的第一條影片：

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MrBeast還是全球收入最頂尖的視頻博主，登上2023福布斯頂尖創作者排行榜第一名。

2024年1月23日，MrBeast入駐嗶哩嗶哩，今年1月19日入駐抖音。

MrBeast經常斥巨資為大家帶來前所未有的極致體驗，科普一些不花錢絕對買不到的知識，比如，為測試粉碎機的破壞力，將蘭博基尼推入機器中。

此外，MrBeast有些視頻則專注於慈善，如幫助聾人第一次聽到聲音、幫助白內障患者重見光明等。

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