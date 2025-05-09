全球5億粉絲網紅MrBeast進軍微博 頂流創作者：慈善與創意引熱議
撰文：快科技
出版：更新：
5月8日，全球粉絲超5億的頂流網紅MrBeast（野獸先生）宣佈入駐微博。
據了解，MrBeast本名吉米·唐納德森（Jimmy Donaldson），美國Youtube視頻博主，其作為核心成員的MrBeast團隊頻道在Youtube上擁有3.91億粉絲，比「甲亢哥」IShowSpeed還火。
MrBeast進軍微博的第一條影片：
+11
MrBeast還是全球收入最頂尖的視頻博主，登上2023福布斯頂尖創作者排行榜第一名。
2024年1月23日，MrBeast入駐嗶哩嗶哩，今年1月19日入駐抖音。
MrBeast經常斥巨資為大家帶來前所未有的極致體驗，科普一些不花錢絕對買不到的知識，比如，為測試粉碎機的破壞力，將蘭博基尼推入機器中。
此外，MrBeast有些視頻則專注於慈善，如幫助聾人第一次聽到聲音、幫助白內障患者重見光明等。
延伸閲讀：國產手機掀電池革命 8000mAh是起點 iPhone快充及續航點接招？（點擊連結看全文）
+7
延伸閲讀：美國青少年88%用iPhone 從眾壓力拿Android會被嘲笑甚至孤立（點擊連結看全文）
+7
AI巨頭OpenAI回歸初心宣布放棄營利？馬斯克堅持訴訟僵局如何破？蘋果iPhone收割全球83%手機利潤 品牌技術讓果粉心甘情願掏錢？蘋果Siri落後Google最少5年 Vision Pro負責人接手能否翻身？長輩手機廣告瘋狂彈？4圖案App別亂下載 三招防中毒解決彈窗困擾Snapdragon 8 Elite 2 VS Dimensity 9500跑分破4百萬挑戰iPhone美國加徵關稅蘋果轉移生產線 iPhone 20周年新機複雜難脫中入印
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】