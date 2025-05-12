日本旅遊攻略｜網上預約Locker　唔怕無位　代取行李送去酒店都得

去日本旅行，一定試過拎住一大堆行李，在人潮擁擠的 JR 車站左找右找，都找不到一個可用的空置 Coin Locker 投幣式置物櫃，特別是大型locker就更難找！原來最近JR東日本官方推出了 Multiecube（マルチエキューブ） 服務，可以在出發前於網上預約指定車站內的Coin Locker，不再擔心需要時找不到。



日本的Coin Locker 投幣式置物櫃長期都爆滿，旅客想在有需要時找到 locker 放行李不太容易，要走幾個點去找空置 locker 又非常浪費時間。只要使用JR東日本推出的 Multiecube，可以在網頁中預約關東 JR 車站多達 216 組 locker，如新宿﹑池袋﹑秋葉原 JR 站。

用家進行 Multiecube 官網後，使用電郵登記會員，就可以開始使用。Multiecube 提供兩種服務— 1）預約locker；2）代取行李寄送到指定地點。用家可以預約一個月內的 locker，選擇日期﹑置物櫃尺寸﹑地點後，就可以使用信用卡先行支付。根據置物櫃的尺寸收費不一，預約費用為¥500，收費以一天算，服務時間大多是 JR 頭班車和尾班車時間。

你更可以 Multiecube 預約行李寄送服務，將預約的置物櫃當成一個「寄件櫃」，工作人員會在指定日子把置物櫃內的物品送到酒店或指定地。要當天送達則要當天 11:00 之前寄存在儲物櫃中。運費為¥1,500起。要注意的是，每個置物櫃僅能寄送一件行李，並要確認行李的開口已經封閉。而精密設備﹑生鮮食品﹑貴重物品可能會拒絕寄送。