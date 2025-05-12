冷氣機慳電的錯誤概念！這類冷氣機應速換！每年節省$7500電費｜有網民在討論區詢問是否該更換家中用了10年的老舊冷氣機，有家電店主即時現身分享經驗，透露自己更換21年舊冷氣機後，每期電費節省逾1250港元的經驗（每2個月一期），全年最多可以節省7500港元，不換機也不知舊機耗電量如此恐怖！



舊冷氣機年耗電多7500港元！冷氣機用超過10年就該換！

隨天氣轉熱，冷氣機的使用時數自然會增多，不少家庭都擔心電費會上升。一網友於論壇求助，表示家中冷氣機已使用10年，不單因為噪音大影響睡眠，嘗試找師傅修理，當聽到是10年老機、加上裝修所限整修過程麻煩，遲遲未得回覆，令他猶豫不決是不是應該一次過換新機。此時有位自稱家電店老闆就分享親身經歷，強調：「冷氣機超過10年就該換！」眾多網友回應幾乎一致建議直接更換：「使用10年已足夠回本」、「其實舊機零件都幾難搵」、「不換會後悔電費支出」。

達人溫提：冷氣機用超過10年就該換！

網民分享了一名家電店主的Tik Tok片，片主指冷氣機如使用超過10年應考慮更換，否則不僅製冷效果差、噪音大，更會消耗大量電費。她曾為客人更換冷氣機，結果電費直接減半。店主透露，自家曾使用一台冷氣機長達21年（片主未有透露所指的冷氣匹數），原以為節省，實則浪費金錢。自從從事冷氣機行業後，才意識到舊機的高耗能問題，更換後每兩個月電費減少1250港元，因為不是全年長開，總計全年可省7500港元，足夠更換一台新冷氣！

中電助綜援戶更換窗口式變頻冷氣機｜最高資助$2,800

而香港的中電為幫助如綜援戶等有需要家庭節省能源開支，更以「中電社區節能基金」名義撥款500萬港元資助合資格家庭更換窗口式變頻冷氣機。每部變頻冷氣機最高可獲售價（包括安裝費）7成或 $2,800 資助（以較低者為準），每戶合資格家庭最多可更換兩部變頻冷氣機。

中電推變頻冷氣機更換資助計劃 最高$2,800

如果你換冷氣機，又可以參考消委會最新 14 款 1 匹變頻式窗口機評測報告，全屬於淨冷型，沒有暖氣功能，售價為 $3,669～$7,650 之間不等。14 款 1 匹變頻式窗口機的聲稱製冷量都相近，由 2,500kW～2,780kW 不等，如合資格申請中電變頻冷氣機更換資助計劃的話，以下的測試結果非常值得參考。

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慳返電費去旅行、食勁啲！