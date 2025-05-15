消委會智能手錶/智能手環評比｜44樣本中Apple Watch排第2．一款心率誤差達21%｜越來越多人注重健康，除了在飲食、運動上落功夫，不少人購買智能手錶和手環的目的，就是為了監察身體數據，留意健康變化。消委會最新評測了44款智能手錶和手環，發現熱門的 Apple Watch 原來並非最好，同時測心率效果上，竟有款式差約21%。



國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing）統籌測試，針對香港有售的44款智能手錶、手環進行評測。當中，智能手環售價由$139～$498不等；智能手錶則由$199～$9,799不等，價格差異較大，包括 Apple、Garmin、Samsung、華為等熱門品牌。

消委會智能手錶/智能手環評比｜44樣本中Apple Watch排第2

測身體數據精準度

針對智能手錶、手環的運動及健康數據、智能功能、電池表現、使用方便程度、應用程式、功能多元性及製造質量等進行測試，根據3位試用者佩戴各款智能手錶樣本進行不同活動，包括靜止狀態、低強度步行、高強度跑步及踩單車，所得出的數據進行比較，發現即使全部款式都有測心率功能，但精準度參差不齊。

全部款式智能手錶/手環都有測心率功能，但精準度參差不齊。

有半數款式測心率的表現不俗，偏差不多於7.5%，因此獲4.5點或以上評分；消委會特別提到「Withings」的智能手錶在這方面比較遜色，於大部分活動情況下量度心率的偏差都超過11%，於踩單車時的偵測數字的偏差值更超過21%，因此僅獲2點評分。如用家對測心率精準度要求比較高的話，建議選擇評分4.5以上的款式。

測血氧量方面的結果亦值得參考：除3個款式不支援外，其餘智能手錶款式都有量度血氧量的功能，但同樣表現懸殊。當中有9款量得的數據的偏差不多於1.12%，獲4.5點或以上評分，但「小米Xiaomi」Watch 2 Pro及「華為Huawei」Watch Buds的偏差較高，分別達2.56%及3.01%，僅獲1.5點及1點評分。

電池續航力

電池續航力也是選購智能手錶、手環時，非常重要的一環，因為如手錶的使用時間過短，就會影響用家外出使用的方便程度。測試發現在充滿電後可使用時間差異極大，由1.5天至超過20.8天（最長的測試時間）不等。當中有五款充滿電後可連續使用接近3星期，包括兩款「Garmin」品牌手錶。另外，「小米Xiaomi」Redmi Watch 5 Lite充電時間最短，只需1.8小時便能充滿電。而多人使用的「Apple」Watch SE 2、「三星Samsung」Galaxy Watch FE 和Galaxy Watch Ultra 的電量只能維持約1.5天至2.2天，差不多每隔一日就要充電，因此在續航力測試只得1.5點或2點評分。

選購Tips

消委會強調，智能手錶、手環不是精密醫療設備，在測試身體數據上多少都有偏差，但得出的數據仍有相當大的參考價值，特別是在身體數據測試獲得4.5分的款式。用家應考慮個人使用需要，再參考消委會測試結果，來選擇需要長續航力、測心率較精準，還是運動功能較全面的款式。