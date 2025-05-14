儘管 iPhone 17 系列尚未正式發表，果迷們的目光早已投向傳聞更具突破性的下一代旗艦機——iPhone 18 Pro。根據多方消息來源透露，Apple 正計劃在 iPhone 18 Pro 上導入備受期待的「螢幕下 Face ID」技術，這項設計不僅將徹底改變 iPhone 的正面外觀，也將成為首款搭載此技術的iPhone。



消息最早來自 Counterpoint Research 副總裁 Ross Young，他近日於社交媒體上引用 OTI Lumionics 執行長 Michael Helander 在 SID 顯示產業會議中的發言指出，該公司預計將於 2026 年量產導入螢幕下 Face ID 技術的材料，且與數家手機品牌進行密切合作。雖未明言是 Apple，但 Ross Young 推斷，這很可能代表 iPhone 18 Pro 將採用這項技術，並於同年下半年正式上市。

這並非空穴來風。早在本月初，《The Information》記者 Wayne Ma 亦曾透露類似資訊，指出 iPhone 18 Pro 將具備螢幕下臉部辨識功能，讓過去幾代的動態島得以退場。該報導進一步指出，未來的 iPhone 18 Pro 將僅在螢幕左上角保留一個微小開孔，用來容納前置自拍鏡頭，其餘感測元件則全部隱藏於螢幕下方。

與螢幕下指紋不同，螢幕下 Face ID臉部辨識系統需要整合多組感測器，包括紅外線鏡頭、點陣投影器、環境光感測器與泛光感應器等，這些元件必須穿透螢幕發揮作用，同時不影響螢幕顯示畫質。Apple 過去之所以遲遲未採用此技術，便是為了確保解鎖準確性與使用體驗不被影響。

不過，即便 Face ID 成功隱藏於螢幕下，前置鏡頭似乎仍需保留一個實體開孔。根據現階段的資訊，這個孔位將比目前的動態島造型明顯縮小，位置也將移至螢幕左上角，形態類似 Android 中常見的打孔設計。自 iPhone 14 Pro 首度搭載動態島以來，Apple 試圖將其打造為一項標誌性互動介面，若未來取消藥丸區塊，是否意味著動態島將被棄用？或者，會將其重新設計，將視覺元素與互動區塊轉移至其他位置？目前仍是未知數。