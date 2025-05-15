小米香港宣布將於2025年5月16日至6月20日推出「全場智能家電補貼計劃」，顧客可在全渠道購買所有小米智能家電享受至少15%的折扣優惠，包括300款件小米家電／電器均可享有減價折扣優惠，部分產品最高可享48%折扣。本文更為你選出4件減得多的推薦筍貨，包括小米空氣淨化器 4 Pro - 減幅37%，慳$710！



熱門智能家電大幅降價｜即睇4件減幅最大筍貨

小米香港「全場智能家電補貼計劃」將於2025年5月16日至6月20日期間進行，多款熱門智能家電都提供了超值優惠，以下4件小米／米家產品不僅降價幅度最大、性價比高，更覆蓋了個人護理、出行配件、充電設備以至家居電器等不同類型需求。

小米智能家電補貼計劃300件產品減達48%｜推薦4筍貨 空清機慳$710

小米電鬚刨 S700｜減48%

原價HK$699，補貼後只需HK$365，節省HK$334。這款電鬚刨以近半價的優惠成為所有產品中折扣幅度最大的選擇之一。

小米電鬚刨 S700｜原價HK$699，補貼後只需HK$365，節省HK$334

小米行動電源 10000 33W 口袋版 Pro｜減45%

原價HK$269，補貼後只需HK$149，節省HK$120。以接近半價就可以買到10000mah容量的外置電源，超抵用的額外電力支援。

小米行動電源 10000 33W 口袋版 Pro｜減45%

小米空氣淨化器 4 Pro｜減37%

原價HK$1899，補貼後只需HK$1189，節省HK$710。這款高階空氣淨化器享有超過三分之一的折扣，照片了同時要求室內空氣品質及連省金錢的用戶。

小米空氣淨化器 4 Pro｜原價HK$1899，補貼後只需HK$1189，節省HK$710

小米智能變頻電風扇 2｜減36%

原價HK$549，補貼後只需HK$349，節省HK$200。這款智能變頻電風扇，在快將來臨的夏天為你提供經濟實惠的降溫選擇。

小米智能變頻電風扇 2｜減36%｜原價HK$549，補貼後只需HK$349，節省HK$200

影視產品同享優惠｜電視、顯示器全線特價

不只「米家」家電有折，小米智慧顯示屏系列亦全線參與優惠，包括Xiaomi智慧顯示屏Max 100 2025由HK$18999減至HK$16149，Xiaomi智慧顯示器Max 85 2025由HK$7999減至HK$6799。此外，小米智能投影機L1 Pro、智慧顯示器及電競顯示器系列同樣享有15%折扣。

Xiaomi智慧顯示屏Max 100 2025由HK$18999減至HK$16149

5月新品一樣有折，提升智能家居體驗

小米將於5月推出多款全新產品，包括磁吸自帶線行動電源、吸頂燈、破壁料理機及隨行果汁杯等。其中，Xiaomi磁吸自帶線行動電源10000 33W原價HK$199，補貼後僅需HK$169；Xiaomi自帶線行動電源20000 22.5W原價HK$149，補貼後僅需HK$127；Xiaomi吸頂燈D20及破壁料理機補貼後分別為HK$195及HK$407。（全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網 mi.com、 香港各大運營商和零售商門市及其網站發售）

破壁料理機補貼後HK$407

Xiaomi吸頂燈D20補貼後HK$195

Xiaomi自帶線行動電源20000 22.5W原價HK$149