Apple 全球開發者大會（WWDC）2025 不到一個月時間又將舉行，預計公布新一代 iOS、macOS 更新外，更有傳 AirPods 將加入一個非常實用的功能：可以進行實時翻譯。以下分享5大 WWDC 2025 的預測，即使著重在軟件更新，但也有一定的驚喜。



首先不能不提的是 iOS 19 預計將帶來的全新界面風格。根據多位爆料者透露，Apple 將在 iOS 19 中進行自 iOS 7 以來最大規模的設計翻新。這次的變革預期將深受 visionOS 的影響，採用更多圓潤按鈕、玻璃質感的透明元素，以及更簡潔直覺的操作邏輯。雖然具體細節尚未公開，但類似 Vision Pro 的 App 設計，的確加添幾分未來感。

這種新設計風格可望讓 iPhone 用戶擁有更沉浸的使用體驗，尤其是在Dark mode與動態視差效果搭配下，操作界面將比以往更富層次感。不過，每一次系統視覺大更新，都難免帶來使用習慣上的陣痛期。屆時，用家中勢必會出現「愛與恨」兩極化的聲音。

另一項備受期待的更新是 AirPods 將新增「即時翻譯」功能。根據目前流出的情報，這項功能將搭配 iOS 19 推出，透過新版 AirPods Pro 的韌體更新實現語音翻譯功能，用戶可以在面對面對話時，直接透過耳機聽到翻譯後的語音。這項技術可能結合 Apple 的語音辨識技術與機器翻譯模型，在不需連接第三方 App 的情況下即時轉譯。

目前猜測這項功能將主要針對 AirPods Pro 系列，尤其是預計於今年推出的 AirPods Pro 第三代，將內建更高階的晶片與處理器，以支援複雜的語音處理任務。這將徹底顛覆我們對耳機功能的認知，從單純的音訊設備進化為跨語言交流的橋樑。

想像一下，在旅行時不再需要拿出手機查詢翻譯 App，只需佩戴耳機，就能與當地人輕鬆對話。無論是在異地問路、點餐、洽談業務，這項功能都可能成為改變社交模式的關鍵技術。

AirPods的新技能

iOS 19 另一個值得關注的新功能是其導入 AI 技術優化電池續航表現。根據爆料者透露，Apple 將在新系統中加入 AI 驅動的「智慧電池管理」模式，透過學習用戶的日常使用模式與應用偏好，自動調整背景 App 活動與系統效能輸出，以達到最大限度地節省電力消耗。

再者，macOS 的下一個版本，也將在 WWDC 2025 正式命名。雖然這聽來不像什麼重大更新，但 Apple 向來對 macOS 的命名選擇頗具巧思，自 2013 年以來皆以加州著名地景命名（如 Mojave、Catalina、Big Sur 等）。今年的命名候選中，包括 Condor、Redwood、Skyline、Shasta 等字眼皆已被 Apple 註冊商標，究竟最終花落誰家，也是果粉樂於猜測的一環。