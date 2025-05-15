淘寶買家電比香港買行貨便宜不少，買到平貨自然會上討論區分享，近日又有網民在淘寶買了一部小米蒸焗爐，送到香港安裝已發現無法開機，上網求救即被眾多網民留言恥笑，一般認為耗電量大／功率大的大型家電，尤其是製冷製熱類如：冷氣／雪櫃／焗爐／暖風機，都可能存在電壓、插頭制式不一的問題；但亦有人認為反對者只是「為反而反」針對中國貨，認為中國／香港電壓一樣，只要更換三腳插就適用，但實際情況又是否如此理想呢？消委曾經提出過5大注意點！



平2千淘小米蒸焗爐．開箱後連機門也開不到

在 Facebook@「香港小米智能家居交流組」中，有網民分享在淘寶買小米蒸焗爐P1，開箱發現注水門及焗爐門均無法打開。有網民教事主以手機米家app去更新firmware，通通方法都試過，最終想查詢有沒有本地師傅會修理。此言一出被引來笑罵，指為了便宜2千蚊上大陸淘，最終又要找師傅修理，而且將失去保養，實在也省不了多少，根本是交「智商稅」，更笑言既然買了國行機，應該淘個師傅來港修理、可以節省成本。

淘寶買小米蒸焗爐平2千開箱已壞｜網民：淘個師傅落嚟整啦平啲！

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有兩位網民各自留言分享，指買過小米國行洗碗機，用了幾個月就出故障碼且漏水，香港師傅也不肯修，最終就買了其他牌子。

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也有人表示不是歧視國行，而是買電器本身就要考慮修理及各種隱性問題，如在淘寶購買，保養就要自己寄回國內送修，一來一回浪費時間金錢。

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究竟淘寶買電器來港使用是否安全？

內地與香港電壓同為220V，但插頭不同。內地多用兩腳扁型或八字型插頭，香港則用英式三腳插頭。在港使用內地電器需更換插頭或用轉插，存在安全隱患。高耗電量電器長期使用轉插有短路風險，購買前應考慮是否適合在港使用。

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條款及保用安排

香港購買家電通常有保養，但淘寶購物前應查看退貨安排和保養細則，了解電器故障時能否退換或維修，消委會提醒北上買電器需注意：

1：選購時宜找信譽商戶或知名品牌，避免無品牌、未經安全測試的產品

消委會提醒北上買電器需注意1：揀可信賣家

2：考慮運費及運送方式，長途運送可能導致損毀，物流安排和損壞補償是重要考慮因素

消委會提醒北上買電器需注意2：小心揀選運輸公司勿貪平

3：中國實行家電強制性3C認證，購買前應查看電器是否有3C認證或要求賣家提供認證編號，確保產品已通過國家質量和安全測試